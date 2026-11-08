ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਨੋਖੀ ਉੱਲੂ ਪੂਜਾ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ
ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਲੂ ਪੂਜਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
Published : November 8, 2026 at 8:53 PM IST
ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਉੱਲੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਅਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਲੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਉੱਲੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਉੱਲੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ਸਾਲ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਲੂ ਦੀ ਪੂਜਾ
ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਲੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਲੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇਸ਼, ਦੁਨੀਆ ਜਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਾਰਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਗਾਂਧੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉੱਲੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਆਰਤੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਉੱਲੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆਰਤੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਲੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਲੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਲੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਲੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਰਥ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਲੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਾਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਵੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਲੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ।
ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਉੱਲੂ ਦੀ ਪੂਜਾ
ਸ਼ੁਕਦੇਵਾਨੰਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾ. ਵਿਕਾਸ ਖੁਰਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਉੱਲੂ ਪੂਜਾ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਉੱਲੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਲੂ ਪੂਜਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਅਸੀਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਲੂ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਰੰਪਰਾ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।"
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ।