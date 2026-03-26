ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਗਰੋਂ 22000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਰਗੀਆਂ ਅਤੇ 25000 ਅੰਡੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ਟ

ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਗਰੋਂ 22000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਰਗੀਆਂ ਅਤੇ 25000 ਅੰਡੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ਟ
ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਕਰਮਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : March 26, 2026 at 9:54 AM IST
ਬਿਲਾਸਪੁਰ: ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਵੈਟਰਨਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ:
ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 22,808 ਪੰਛੀ, 25,896 ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 79 ਕੁਇੰਟਲ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਰਡ ਫਲੂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੈਕਟਰੇਟ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਡ ਫਲੂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਰਡ ਫਲੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 07752-251000 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ।
ਬਰਡ ਫਲੂ ਅਲਰਟ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ:
ਵੈਟਰਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਜੀ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੰਵਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।