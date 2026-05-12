ਦੇਸ਼ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ !
ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਤੱਥ
Published : May 12, 2026 at 4:45 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ, ਪਖਾਨੇ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
"ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ"
Temporal Analysis and Policy Roadmap for Quality Enhancement ਨਾਮਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2014-15 ਅਤੇ 2024-25 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ, ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ।
98,592 ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14.71 ਮਿਲੀਅਨ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜੋ ਲਗਭਗ 24.69 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਪ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਲਗਭਗ 98,592 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਟਾਇਲਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 61,540 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 14,505 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 59,829 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ। ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 91.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 58.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
1.19 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ
ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਉੱਚ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬੀ, ਪ੍ਰਵਾਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਗਭਗ 1.19 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੱਖੇ, ਲਾਈਟਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ-ਅਧਾਰਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਵੇਂ ਸਵੈ-ਸਿਖਲਾਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 51.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਅਨੁਭਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ
ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਬੇਮੇਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 104,125 ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਕੂਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 208,784 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 80,341 ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 47,122 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ 47:1 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 10:1 ਤੋਂ 18:1 ਦੀ ਆਦਰਸ਼ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ
ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਣਿਤ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਸਤ ਸਕੋਰ ਸਿਰਫ਼ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਧਿਆਪਨ ਦਿਨ ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕੰਮ, ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ 11.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 58.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ।
ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ
ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ, ਪ੍ਰਵਾਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ 18.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 17.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਗੜਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ 2.98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 9.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ 0.52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7,993 ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ "ਭੂਤ ਸਕੂਲ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 3,812 ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 2,245 ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖਰਚ ਕਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 4.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 5.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ, ਜੋ ਲਗਭਗ 5.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, PARAKH ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ "ਮੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ" ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਰੋਡਮੈਪ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।