ਮਹਿਲਾ ਭਿਖਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਦੇਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼; ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਸਚਾਈ

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰੁੜਕੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਭਿਖਾਰੀ ਕੋਲੋ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਹੈ।

WOMAN BEGGAR IN ROORKEE
ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਭਿਖਾਰੀ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ (Etv Bharat)
Published : October 26, 2025 at 7:27 AM IST

ਉੱਤਰਾਖੰਡ/ਰੁੜਕੀ: ਹਰਿਦੁਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੰਗਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਭਿਖਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰਤ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਔਰਤ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਔਰਤ ਭਿਖਾਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੰਗਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਠਾਨਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਕੁਝ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਥੈਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥੈਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ।

WOMAN BEGGAR IN ROORKEE
ਔਰਤ ਭਿਖਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇ ਨੋਟ (Etv Bharat)

17 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਿੱਕੇ ਮਿਲੇ

ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਗਿਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੱਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 53,186 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 17 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਿੱਕੇ ਮਿਲੇ।

ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਲੱਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਲੱਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

WOMAN BEGGAR IN ROORKEE
ਔਰਤ ਭਿਖਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇ ਨੋਟ (Etv Bharat)

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ

ਮੰਗਲੁਰੂ ਕੋਤਵਾਲੀ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤਪੁਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

