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ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ BMW ਕਾਰ ਬਣੀ ਕਾਲ !

MUMBAI BMW CAR ACCIDENT: ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।

Out-of-control BMW falls off flyover in Mumbai
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ BMW ਕਾਰ (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 20, 2026 at 1:34 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਸਟਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ BMW ਕਾਰ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਸੀ ਕਾਰ

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕੋਸਟਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ BMW ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5:20 ਵਜੇ ਹਾਜੀ ਅਲੀ ਨੇੜੇ ਲਾਲ ਕਾਲਜ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਹਾਜੀ ਅਲੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਰ ਪੁਲ ਦੀ ਰੇਲਿੰਗ ਤੋੜ ਕੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਲ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ।

ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ

ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚਾਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਾਇਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੰਜੇ ਗਜਲ (21) ਅਤੇ ਧਰੀਆ ਸੇਠ (17) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਇੱਕ 25 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਜੇ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ 20 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ, ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਟਰੌਮਾ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਇਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

TAGGED:

BMW CAR ACCIDENT
BMW FALLS OFF FLYOVER IN MUMBAI
ਮੁੰਬਈ ਬੀਐਮਡਬਲਿਯੂ ਹਾਦਸਾ
3 KILLED IN BMW FALLS
MUMBAI BMW CAR ACCIDENT

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