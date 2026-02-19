ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ KGH-2', ਨਕਸਲਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਨੇੜੇ

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ KGH-2', ਨਕਸਲਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਨੇੜੇ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ-ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ KGH-2 ਲਾਂਚ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਕਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਕਸਲੀਆਂ (ਰੈੱਡ ਅਲਟਰਾਇੰਟੇਲਿਜੈਂਸ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ KGH-2 (ਕਰੇਗੁਟਾਲੂ ਹਿਲਜ਼) ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। CRPF ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ETV ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ CRPF ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ KGH-2 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ।
'ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ'
ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੋ ਨਕਸਲੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵੂਜੀ ਉਰਫ਼ ਕੁੰਭਾ ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਗਣਪਤੀ ਉਰਫ਼ ਮੁਪਾਲਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰਾਓ ਉਰਫ਼ ਰਮੰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਰੇਗੁਟਾਲੂ ਹਿਲਜ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਰਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ (ਸੀਸੀਐਮ)/ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਮੈਂਬਰ (ਪੀਬੀਐਮ) ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ, ਦੇਵੂਜੀ, ਗਣਪਤੀ, ਮਿਸਿਰ ਬਿਸਰਾ ਅਤੇ ਮੱਲਾ ਰਾਜਾ ਰੈਡੀ। ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਿਰ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੈਡੀ ਦੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਕਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ 2025 ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਸੀਆਰਪੀਐਫ, ਇਸ ਦੀ ਕੁਲੀਨ ਬਟਾਲੀਅਨ ਕੋਬਰਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ 12 ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
'ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ'
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 22 ਸੀਸੀਐਮ/ਪੀਬੀਐਮ ਸਰਗਰਮ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਪੀਬੀਐਮ/ਸੀਸੀਐਮ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2025 ਵਿੱਚ 21 ਸਟੇਟ ਜ਼ੋਨਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 73 ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਲੜਾਈ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ।
'ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਣਨੀਤੀ'
ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 300 ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਖ਼ਤ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਹਨ।
370 ਮਾਓਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ
2025 ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਨੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪੀਬੀਐਮ ਅਤੇ 10 ਸੀਸੀਐਮ ਸਮੇਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 370 ਮਾਓਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਦੌਰਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 1,175 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ, ਓਵਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੀਆਰਪੀਐਫ, ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ, 2,391 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"
ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰਿੱਡ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ
ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਲਾਂਚ ਪੈਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਾਰਵਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਬੇਸ (ਐਫਓਬੀ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਫਾਰਵਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਬੇਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਕਈ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਨੋ-ਗੋ ਜ਼ੋਨ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋ-ਗੋ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੇਗੁਟਾਲੂ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਖੇਤਰ, ਚੱਕਰਬੰਦਾ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਭੀਮਬੰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। 2025 ਵਿੱਚ, ਕੋਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ 61 ਫਾਰਵਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਬੇਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 32, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨੌਂ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 11 ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਫੋਰੈਸਟ (ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ)
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ-ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੋਰੇਗੁਟਾਲੂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਗੜ੍ਹ ਸਨ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ 11 ਮਈ, 2025 ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ, "ਬਲੈਕ ਫੋਰੈਸਟ" ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 31 ਮਾਓਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 35 ਹਥਿਆਰ, 450 ਆਈਈਡੀ, 818 ਬੀਜੀਐਲ ਸ਼ੈੱਲ, 10 ਬੀਜੀਐਲ ਰਾਉਂਡ, 103 ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ।
ਨਕਸਲ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਲਾਘਾਟ ਅਤੇ ਮੰਡਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੂਜੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਨੇ ਕੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਫਾਰਵਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਬੇਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 45 ਕੱਟੜ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 28 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਬਾਲਾਘਾਟ ਅਤੇ ਮੰਡਲਾ, ਨੂੰ ਨਕਸਲ ਮੁਕਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੂਰਾ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਨਕਸਲ ਮੁਕਤ ਹੈ।