ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ H1N1 ਫਲੂ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ 14 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ; ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣੋ
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ H1N1 ਫਲੂ ਕਾਰਨ 14 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 347 ਸੀ।
Published : November 29, 2025 at 10:32 PM IST
ਗੌਤਮ ਦੇਬਰਾਏ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਮੌਸਮੀ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਏ (H1N1) ਕਾਰਨ 14 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 347 ਸੀ। ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਹੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਛਾਤੀ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਂ, ਸਹੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਸਮੀ ਫਲੂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
ਡਾ. ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਦਮਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਫਲੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 347 ਮੌਤਾਂ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ H1N1 ਕਾਰਨ 55 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ 61 ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 71 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਫਲੂ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 0, 8 ਅਤੇ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦੇ 3,320 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦੇ 20,414 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
ਡਾ. ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਲੱਛਣ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।" ਇਸ ਸਾਲ ਮੌਸਮੀ ਫਲੂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਡਾ. ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਡਾ. ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ (ਜਿਸਨੂੰ ਫਲੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਫਲੂ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਛੂਤ ਵਾਲੀ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ (ILI) ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤ (ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ), ਅਤੇ ਵਗਦਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਨੱਕ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ A, B, ਅਤੇ C ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੇਣੀ A (ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ)
ਲੱਛਣ: ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਖੰਘ ਜਾਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਦਸਤ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ A ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ: ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੇਣੀ B (ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ/ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਸਮੂਹ)
ਲੱਛਣ: ਸ਼੍ਰੇਣੀ A ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ (102 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਵੱਧ) ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਹੈ।
ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ: ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੇਣੀ C (ਗੁੰਝਲਦਾਰ)
ਲੱਛਣ: ਸ਼੍ਰੇਣੀ A ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ B ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਆਦਿ।
ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੈਸਟ: ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਥੈਰੇਪੀ (ਓਸੇਲਟਾਮੀਵਿਰ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਪਲਮੋਨੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਇਸ ਸੁਧਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ H1N1 ਦੇ ਘੱਟ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ।"
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ - A, B, C, ਅਤੇ D। WHO ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ A ਅਤੇ B ਵਾਇਰਸ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।"
ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਏ ਵਾਇਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪ-ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। WHO ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਪ-ਕਿਸਮਾਂ A(H1N1) ਅਤੇ A(H3N2) ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। A(H1N1) ਨੂੰ A(H1N1)pdm09 ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2009 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ A(H1N1) ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਕਿਸਮ A ਵਾਇਰਸ ਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਬੀ ਵਾਇਰਸਾਂ ਨੂੰ ਉਪ-ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਕਿਸਮ B ਵਾਇਰਸ B/Yamagata ਜਾਂ B/Victoria ਵੰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ C ਵਾਇਰਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਖੋਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਕੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਡੀ ਵਾਇਰਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਿਤ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"