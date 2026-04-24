ETV Bharat / bharat

ਜੂਏ ਦੀ ਆਦਤ ਨੇ ਉਜਾੜਿਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਨੇ ਲਈ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ

ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (IANS)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 24, 2026 at 3:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਤਿਰੂਪਤੀ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਤਿਰੂਪਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜੂਏ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਭਟਕਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਾਂ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ।

ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜਾਲ

ਪੁਲਿਸ ਮੁਤੀਾਬਿਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਨ ਆਨਲਾਈਨ ਰੰਮੀ (Online Rummy) ਖੇਡਣ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੋ ਪਲਾਟ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ।

'ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ'

ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰੀਤਾ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਸਿਲਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਚਲਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਹਰੀਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆਪਰ ਉਹ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ।

ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਮੌਤ?

ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ 65 ਸਾਲਾ ਮਾਂ ਅਤੇ 33 ਸਾਲਾ ਪਤਨੀ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ, 14 ਸਾਲਾ ਕੌਸ਼ਿਕ ਅਤੇ 12 ਸਾਲਾ ਹਰੀਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਨ ਨੇ ਇੱਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।

'ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿਤਾਵਨੀ'

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਤੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।

TAGGED:

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.