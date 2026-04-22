ETV Bharat / bharat

ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ: ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ ਸਥਿਤੀ ? ਜਾਣੋ

ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਸਟੀਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਫੋਟੋ ਰਾਹੀਂ ਹਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। (PTI)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 22, 2026 at 1:33 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀ ਬੈਸਰਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀ ਬੈਸਰਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 26 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪੋਨੀ ਆਪਰੇਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦ ਰੇਸਿਸਟੈਂਸ ਫਰੰਟ (TRF) ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ, 'ਦ ਰੇਸਿਸਟੈਂਸ ਫਰੰਟ' ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲਾ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ - ਇੱਕ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜੋ ਫਿਰਕੂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, NIA ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਜਿਦ ਜੱਟ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ (LeT) - ਜਿਸਨੂੰ ਦ ਰੇਸਿਸਟੈਂਸ ਫਰੰਟ (TRF) ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ - ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸਾਜਿਦ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਹੈਂਡਲਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼। (ANI)

ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਬ: ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ

ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7-8 ਮਈ, 2025 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ।

ਅਤਿਵਾਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਬਾਹ

ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੇ ਨੌਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੜ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਸਨ (ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਅਤੇ ਮੁਰੀਦਕੇ ਸਮੇਤ), ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਕੋਟਲੀ) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਨ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ - ਪੁਲਵਾਮਾ (2019) ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ (2008) ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਗਠਨ।

7-10 ਮਈ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ - ਸੀਮਤ ਟਕਰਾਅ ਦੇ 3 ਦਿਨ

7, 8 ਅਤੇ 9 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 'ਕਾਮਿਕਾਜ਼ੇ ਡਰੋਨ' ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨੌਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰੋਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ HQ-9 ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫੀ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸੈਲਾਨੀ। (ANI)

9-10 ਮਈ, 2025 ਦੀ ਰਾਤ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ - ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ-ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਰਾਜ ਦੇ ਹਵਾਈ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ 11 ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਖਾਨ, ਰਫੀਕੀ, ਮੁਰੀਦ, ਸੁੱਕਰ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਪਸਰੂਰ, ਚੁਨੀਆਂ, ਸਰਗੋਧਾ, ਸਕਾਰਦੂ, ਭੋਲਾਰੀ ਅਤੇ ਜੈਕਬਾਬਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਜੈਕਬਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਏਅਰਬੇਸ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗੋਧਾ ਅਤੇ ਭੋਲਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਡਿਪੂਆਂ ਅਤੇ ਏਅਰਬੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ F-16 ਅਤੇ JF-17 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ।

ਭੋਲਾਰੀ ਏਅਰਬੇਸ 'ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਕੁਐਡਰਨ ਲੀਡਰ ਉਸਮਾਨ ਯੂਸਫ਼ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਵਾਈ ਸੈਨਿਕਾਂ ਸਮੇਤ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਸਟੀਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। 7 ਮਈ ਤੋਂ 10 ਮਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (LoC) ਦੇ ਨਾਲ 35 ਤੋਂ 40 ਸੈਨਿਕ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ।

'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਫਲਤਾਵਾਂ

22 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸਿਰਫ਼ 22 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ - ਉਹ ਟੀਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ: ਜੇਕਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਫੈਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਅਛੂਤਾ ਰਹੇਗਾ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਲੱਫ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਪੋਨੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸੈਲਾਨੀ। (ANI)

ਭਾਰਤ: ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਛੋਹ ਨਾਲ ਉੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਉੱਚ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ—ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ" ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਸਲਾਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ: ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇਖੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੀ ਲਾਗਤ

ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 407.75 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਗਤ ਝੱਲਣੀ ਪਈ।

ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਹਾਦੇਵ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ - ਫੈਸਲ ਜੱਟ (ਉਰਫ਼ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸ਼ਾਹ), ਹਬੀਬ ਤਾਹਿਰ (ਉਰਫ਼ ਜਿਬਰਾਨ), ਅਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਅਫਗਾਨੀ - ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

'ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਹਾਦੇਵ' ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ (LeT) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ - ਸੁਲੇਮਾਨ, ਹਮਜ਼ਾ ਅਫਗਾਨੀ ਅਤੇ ਜਿਬਰਾਨ - ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, CRPF ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਯਤਨ ਸੀ।

ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 22 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 28 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਫਲ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਦਾਚੀਗਾਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਉੱਚਾਈ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਸਤਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸੀ।

ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਪਾਅ

ਨਵਾਂ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ QR ਕੋਡ-ਅਧਾਰਤ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲ ਸੈਲਾਨੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਨੀ-ਰਾਈਡ ਆਪਰੇਟਰ, ਹਾਕਰ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਗਲੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਕਮਾਂਡ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੂਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤੀ।

'ਪ੍ਰਹਾਰ' ਸਿਧਾਂਤ

'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਿਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਪ੍ਰਹਾਰ' ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਡਰੋਨ ਯੁੱਧ, ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ (ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ 'ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਮੇਤ)।

ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (LoC) ਦੇ ਨਾਲ, ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਧਾ ਕੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਨੂੰ 16 ਨਵੀਆਂ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ - ਲਗਭਗ 17,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ - ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫਾਰਵਰਡ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਰਹਿਮ ਹਮਲੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 50 ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ।

ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, 2025 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 1.116 ਮਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਲੰਮਾ ਹੈ

ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ₹35,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ - ਜੋ ਕਿ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ ₹50,000 ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ - ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ₹5,000 ਤੋਂ ₹8,000 ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਲਾਨੀ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨਾ ਰੁਕਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਗਾਮ ਹੋਟਲੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਵੇਦ ਬੁਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 50-60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਫਿਰ ਵੀ, ਸੈਲਾਨੀ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ।

TAGGED:

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ
ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ
PAHALGAM TERROR ATTACK ANNIVERSARY
INDIAN ARMY TRF LET
ONE YEAR PAHALGAM TERROR ATTACK

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.