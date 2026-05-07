'ਭਾਰਤ ਨੇ 13 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਅਤੇ 11 ਬੇਸ ਕੀਤੇ ਤਬਾਹ...', ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
Published : May 7, 2026 at 4:04 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖੇ ਸਬਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਰਾਜੀਵ ਘਈ, ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਵਧੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ, ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਐਡਮਿਰਲ ਏਐਨ ਪ੍ਰਮੋਦ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 13 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ, 11 ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ।
#WATCH | Jaipur, Rajasthan: At the press conference on the anniversary of Operation Sindoor, Lt Gen Rajiv Ghai says, " operation sindoor was also a joint tri-service effort. it integrated land, air and maritime capabilities with shared situational awareness, common operation and… pic.twitter.com/DOMZfSbJKt— ANI (@ANI) May 7, 2026
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਰਾਜੀਵ ਘਈ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੀਜੀਐਮਓ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ।"
#WATCH | Jaipur, Rajasthan: " sirf hungama khada karna mera maqsad nahi. meri koshish hai ki yeh soorat badalni chahiye. operation sindoor was not an end. it was just the beginning. india's fight against terror will go on. a year on, we remember not just the operation but also the… pic.twitter.com/87mV8GnTWo— ANI (@ANI) May 7, 2026
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (LoC) ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।
ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਜਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ।
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ-ਫੌਜੀ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲਚਕਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (terror ecosystems) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
#WATCH | Jaipur, Rajasthan: Air Marshal Awadhesh Kumar Bharti says, " we struck and decimated their 9 terrorist camps on 7th may. the proof is there for everybody to see. we struck 11 of their airfields. we destroyed 13 of their aircraft either on the ground or in the air,… pic.twitter.com/G27eWPgzJn— ANI (@ANI) May 7, 2026
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।"
ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤਿੰਨੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਯਤਨ ਸੀ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ, ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਚਿੱਤਰਾਂ, ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
"ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਹੀ ਹਮਲੇ, ਕੁੱਲ 9, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ 7 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ 2, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ, ਰਾਕੇਟ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੁੱਧ ਸੂਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
#WATCH | Jaipur, Rajasthan: At the press conference on the anniversary of Operation Sindoor, Air Marshal Awadhesh Kumar Bharti says, " going into this operation, our high directions were very clear. the objective was clear, and the forces were given full operational freedom.… pic.twitter.com/3LidEaCuz4— ANI (@ANI) May 7, 2026
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੋਸ, ਆਕਾਸ਼, ਉੱਨਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਘਟਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
"ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰਨ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ।"
ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੀਓ ਅਤੇ ਜੀਣ ਦਿਓ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਧਾ-ਅਧੂਰਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
"ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ"
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸਹਿਜ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ।"
#WATCH | Jaipur, Rajasthan: At the press conference on the anniversary of Operation Sindoor, Air Marshal Awadhesh Kumar Bharti says, " a question which comes up time and again is why did we agree to stop? i fully understand the angst of our people, especially the younger… pic.twitter.com/oErmqOOs1B— ANI (@ANI) May 7, 2026
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।