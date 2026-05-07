ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਖ਼ਾਸ

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਖ਼ਾਸ
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
Published : May 7, 2026 at 11:27 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਅਜੇਤੂ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਇਸ ਤਾਲਮੇਲ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਲੋਗੋ ਭਾਰਤੀ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਭਗਵੇਂ ਦੀ ਲਾਟ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ "ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ" ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
A year ago, our armed forces displayed unparalleled courage, precision and resolve during #OperationSindoor. They gave a fitting response to those who dared to attack innocent Indians at Pahalgam. The entire nation salutes our forces for their valour.— Narendra Modi (@narendramodi) May 7, 2026
Operation Sindoor reflected…
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ, ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਿੰਮਤ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।"
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੌਜੀ ਸਬਕ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਰਤੋਂ, ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਠੀਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 6-7 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਸਾਈਬਰਸਪੇਸ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੋਧਾਤਮਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰਨਗੇ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਿਨ ਚੱਲੀ
ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਲੇਹ ਤੋਂ ਸਰ ਕਰੀਕ ਤੱਕ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸਗੋਂ ਫੌਜ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੀਬਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਏਅਰ ਕਮਾਂਡਰ ਗੌਰਵ ਐਮ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ "ਸਾਂਝੀ ਹਵਾਈ ਸ਼ਕਤੀ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ "ਸਮਰੱਥ ਵਿਰੋਧੀ" ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਮੋਡੋਰ ਗੌਰਵ ਐਮ. ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ।"
ਏਅਰ ਕਮੋਡੋਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਲਾਕ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਨਤ ਡਰੋਨ ਭੇਜਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ... ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ GPS ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ-ਆਪਟੀਕਲ ਹੋਮਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੁੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।"
ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਕ ਐਮਕੇ 132 ਸਕੁਐਡਰਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੜਾਕੂ ਏਅਰਬੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਗਏ ਫੌਜੀ ਸਬਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ-ਰੋਕੂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਰੋਨ-ਰੋਕੂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।"
ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ S-400 ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ S-400 ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਵੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਕਲੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਫੌਜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਛਲਾਵਾ, ਛੁਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਜਾਂ CCD ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਫੌਜ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ
ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ "ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ" ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਫੌਜੀ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਵੱਲ ਵਧੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਸਟੀਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ, ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਮਲਟੀ-ਡੋਮੇਨ ਲੜਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ" ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ
ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ (ਜੇਈਐਮ) ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ, ਮੁਰੀਦਕੇ ਵਿੱਚ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਡਾ, ਅਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮੂਨਾ ਜ਼ੋਇਆ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾਈ ਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸਈਦ ਨਾ ਬਿਲਾਲ, ਕੋਟਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਲਪੁਰ ਅਤੇ ਅੱਬਾਸ, ਅਤੇ ਭਿੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸਰਜਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੌਟਲਾਈਨ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਤਿੰਨੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ
ਤਿੰਨੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਗਏ ਸਬਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।'
ਫੌਜ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਫਾਇਰਪਾਵਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖਰੀਦ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਪੰਜ ਐਸ-400 ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬੈਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ 60 ਮੱਧਮ ਆਵਾਜਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹2.38 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ 114 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਣਡੁੱਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਛੇ ਅਮਰੀਕੀ-ਨਿਰਮਿਤ ਬੋਇੰਗ P8-I ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾ MBDA ਦੀ ਮੀਟਿਓਰ ਬਿਓਂਡ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਰੇਂਜ (BVR) ਹਵਾ ਤੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਸਕੈਲਪ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਟੀਲਥ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਛੇ ਸਟੀਲਥ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜ ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਜਰਮਨ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀ ਥਾਈਸਨਕ੍ਰੱਪ ਮਰੀਨ ਸਿਸਟਮ (TKMS) ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਗਨ ਡੌਕ ਸ਼ਿਪਬਿਲਡਰਸ ਲਿਮਟਿਡ (MDL) ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪਣਡੁੱਬੀ, INS ਅਰਿਧਮਾਨ, ਨੂੰ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪਣਡੁੱਬੀ (SSBN) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਆਈਐਨਐਸ ਅਰਿਹੰਤ ਐਸਐਸਬੀਐਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਪਣਡੁੱਬੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਣਡੁੱਬੀ, ਆਈਐਨਐਸ ਅਰਿਘਾਟ ਆਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰੀਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਗਨੀ-5 ਮੱਧਮ-ਰੇਂਜ ਵਾਲੀ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਰੇਂਜ 5,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਅਗਨੀ-5 ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
