ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ !
ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : November 20, 2026 at 4:58 PM IST
ਮੁੰਬਈ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਕਦਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਫੈਸਲਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੋਗਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ - ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨਾ, ਸ਼ਾਟ ਪੁਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪੀਰੀਅਡ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ, ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ, ਮਤਲੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
VIDEO | Nagpur: Maharashtra Minister Yogesh Kadam says, "Regarding health-related issues for female candidates, specifically, if a candidate faces any medical difficulty on the day of the physical test during the police recruitment process, a second chance will be provided. They will be granted a grace period of 4–5 days, and an alternative date will be assigned to them within the same recruitment cycle. I had requested the Chief Minister to include such a provision in this year’s recruitment notification. I also discussed this matter with the Director General (DG), and our stance on this decision is positive. We are making every effort to understand the challenges faced by our candidates and are committed to finding as many solutions as possible." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 20, 2026
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਰੀਅਡ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਦਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।"
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਭਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਟਾਇਲਟ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਨਿੱਜੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
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