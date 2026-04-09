"ਮਜ਼ਾਕ" ਪਿਆ ਭਾਰੀ, ਏਅਰ ਗੰਨ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹਵਾ, ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ

ਏਅਰ ਗੰਨ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਮੌਤ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ।

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 9, 2026 at 11:19 AM IST

ਹਰਿਆਣਾ: ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ "ਮਜ਼ਾਕ" ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਖੇੜਕੀ ਦੌਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਗੰਨ/ਪਾਈਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 38 ਸਾਲਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਕਥਿਤ ਮਜ਼ਾਕ ਨੇ ਲਈ ਜਾਨ

ਹਰਵਿੰਦਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 82ਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਏਅਰ ਗੰਨ/ਪਾਈਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਗੰਨ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਵਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਸੀਨ-ਆਫ-ਕ੍ਰਾਈਮ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਨਿਕਲੇ। ਪੁਲਿਸ ਪੀਆਰਓ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

