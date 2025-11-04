ETV Bharat / bharat

ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ

ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ।

threatened to bjp mp ravi kishan
ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 4, 2025 at 9:12 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਗੋਰਖਪੁਰ/ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਗੋਰਖਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭੋਜਪੁਰੀ ਫਿਲਮ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਗੋਰਖਪੁਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਸ਼ਹਿਰ) ਅਭਿਨਵ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਮੁਹੱਲਾ ਬੱਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

"ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ..."

ਅਜੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵਮ ਦਿਵੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਤਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

threatened to bjp mp ravi kishan
ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ETV Bharat)

ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ

ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਅਭਿਨਵ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਬਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ 'ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਸਾਰੀ ਲਾਲ ਯਾਦਵ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

"ਡਰਾਗਾਂ ਨਹੀ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ"

ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਗੀ-ਮੋਦੀ ਡਬਲ-ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵੇਗੀ। ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼ਿਵਮ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

TAGGED:

GORAKHPUR BJP MP RAVI KISHAN
RAVI KISHAN THREAT ACCUSED ARRESTED
RAVI KISHAN THREAT PUNJAB
ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ
RAVI KISHAN

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਉਂਗਲੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ 9 ਲੱਛਣ ਇਸ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਛਾਣ?

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਨਾਕ? ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਗੱਲ!

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੁੰ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ? ਦੇਖੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮਿਲਣਗੇ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.