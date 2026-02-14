ETV Bharat / bharat

ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਦੇ ਖੰਭੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ, 3 ਜ਼ਖਮੀ

ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮੁਲੁੰਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ।

One dead, three others injured after part of a metro pillar collapsed at LBS Road Mumbai
ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਦੇ ਖੰਭੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ, 3 ਜ਼ਖਮੀ (IANS)
ETV Bharat Punjabi Team

February 14, 2026

ਮੁੰਬਈ: ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮੁਲੁੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਦੁਪਹਿਰ 12:20 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ

ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੁਪਹਿਰ 12:20 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਲਬੀਐਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰੀ। ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੀਮੈਂਟ ਸਲੈਬ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਆਟੋਰਿਕਸ਼ਾ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਥ੍ਰੀਵ੍ਹੀਲਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ "ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਰੂਟ (ਲਾਈਨ 4) ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਨ।" ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਹਾਦਸਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ।

ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਟੋ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਟੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।

