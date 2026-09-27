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ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਨੂੰ 'ਸੈਲਾਨੀ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ' ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ

ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ 29 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਰਿਜ਼ੋਰਟ, ਅਮਿਊਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

TELANGANA TOURISM AWARDS
ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏ.ਵੀ. ਰਾਓ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਜੁਪਾਲੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਓ ਤੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 27, 2026 at 2:57 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਿਸ਼ਵ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਨੂੰ "ਸੈਲਾਨੀ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ" ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 2026 ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸ਼ਿਲਪਰਮ ਵਿਖੇ "ਡਿਜੀਟਲ ਏਜੰਡਾ - ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਮੁੜ ਕਲਪਨਾ" ਥੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਏ.ਵੀ. ਰਾਓ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਜੁਪਾਲੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਓ ਤੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਏ.ਵੀ. ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮੂਹਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ।"

TELANGANA TOURISM AWARDS
ਏ.ਵੀ. ਰਾਓ, ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ (ETV Bharat)

ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ 29 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਰਿਜ਼ੋਰਟ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਮੰਤਰੀ ਜੁਪਾਲੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਓ ਨੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਮਰਸਿਵ ਵਰਚੁਅਲ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਾਂ, ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ, ਯਾਤਰਾ ਪੈਕੇਜਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"

ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ "ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ" ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਨੀਤੀ 2025-30 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ₹50,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 500,000 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੱਲੂ ਭੱਟੀ ਵਿਕਰਮਾਰਕਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਮੰਦਰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਪੇਂਡੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ।

ਵਿਕਰਮਾਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਈਓ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਕਐਂਡ ਗੇਟਵੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਪਲ ਬਿਤਾ ਸਕਣ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕੂਪਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਿਲਮ ਸਟੂਡੀਓ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ

ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਿਲਮ ਸਟੂਡੀਓ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ 1,666 ਏਕੜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਟੂਡੀਓ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੈਲਾਨੀ, ਸਾਹਸੀ ਅਤੇ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ 2,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵਜੋਂ ਸਥਿਤ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਦੇ ਉੱਚ-ਊਰਜਾ ਵਾਲੇ ਰੋਮਾਂਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸੁਹਜ ਨਾਲ ਵਿਲੱਖਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ 2026 ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ:

  1. ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਹੋਟਲ - 5-ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ (ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ): ਤਾਜ ਫਲਕਨੁਮਾ ਪੈਲੇਸ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ
  2. ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਹੋਟਲ - 5-ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ: ਤਾਜ ਡੇਕਨ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ
  3. ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਹੋਟਲ - 4-ਤਾਰਾ (ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ): ਹੋਟਲ ਅਬੋਡ, ਲਕਦੀਕਾਪੁਲ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ
  4. ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਹੋਟਲ - 3-ਤਾਰਾ (ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ): ਮਿਨਰਵਾ ਗ੍ਰੈਂਡ, ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ
  5. ਗੈਰ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਹੋਟਲ (ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ): ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੋਟਲ, ਪੰਜਗੁਟਾ; ਹੋਟਲ ਵਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟ, ਐਬਿਡਸ
  6. ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਹੋਟਲ (ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਬਾਹਰ): ਟਾਊਨ ਸਕੁਏਅਰ ਸੂਟਸ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਬਾਦ; ਹੋਟਲ ਸਨਨਿਧੀ ਐਮਰਾਲਡ, ਯਾਦਗਿਰੀਗੁਟਾ
  7. ਵਧੀਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ: ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਹੋਟਲ, ਆਬਿਡਸ
  8. ਵਧੀਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ (ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ): ਫੀਸਟ ਹਾਊਸ, ਸੂਰਿਆਪੇਟ
  9. ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ: ਟੈਰੇਸ ਰੂਫਟਾਪ ਬਾਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ
  10. ਬਾਰ ਅਤੇ ਲੌਂਜ: ਪਵਾ, ਜੁਬਲੀ ਹਿਲਸ
  11. ਖੇਤਰੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਬੋਤਮ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ: ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸਾ, ਥੈਂਗੇਡੂ, ਵਿਵਾਹਾ ਭੋਜਨਾਂਬੂ
  12. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਵੋਤਮ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ: ਥਾਈ ਪਵੇਲੀਅਨ (ਵਿਵੰਤਾ, ਬੇਗਮਪੇਟ), ਗੋਲਡਨ ਡਰੈਗਨ (ਤਾਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ)
  13. ਸਰਵੋਤਮ ਮਲਟੀ-ਕਿਊਜ਼ੀਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ (ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ): ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ, ਨਾਮਪਲੀ
  14. ਸਰਵੋਤਮ ਮਲਟੀ-ਕਿਊਜ਼ੀਨ ਰੈਸਟਰਾਂ (ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ): ਅਕਸ਼ੈ ਫੈਮਿਲੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸਿੱਦੀਪੇਟ
  15. ਵਧੀਆ ਰਿਜੋਰਟ: ਸਮਰ ਗ੍ਰੀਨ ਰਿਜੋਰਟ, ਮੇਦਚਲ
  16. ਬੇਸਟ ਵੇਸਾਈਡ ਸਹੂਲਤਾਂ: 7 ਮਿਡਵੇ ਪਲਾਜ਼ਾ (ਨਾਲਗੋਂਡਾ), ਵਿਵੇਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਭੁਵਨਗਿਰੀ)
  17. ਸਰਵੋਤਮ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕ: ਵੰਡਰਲਾ ਹੋਲੀਡੇਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਹੈਦਰਾਬਾਦ), ਕੇਏਸੀ ਵਾਈਲਡ ਵਾਟਰਸ (ਸ਼ੰਕਰਪੱਲੀ)
  18. ਵਧੀਆ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਤਪਾਦ: ਅਸਲੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ (ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਟੂਰਜ਼ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਵਲਜ਼ / ਜੀ. ਨਾਗਰਥਨਮ ਨਾਇਡੂ)
  19. ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਉਤਪਾਦ (ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ): ਭਦਰਗਿਰੀ ਮਾਰਟ, ਭਦਰਚਲਮ
  20. ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਫਿਲਮ: ਪਤਾਲਾ ਭੈਰਵੀ ਸੰਕਲਪ (ਡੀਐਸਐਨ ਫਿਲਮ ਸਾਊਂਡ ਬਾਕਸ ਐਫਐਮ)
  21. ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਬੈਸਟ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ): ਡਾ. ਨੀਰਜ ਗੋਹਿਲ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ)
  22. ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰ: ਗਰੁੜ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਟੂਰਿਜ਼ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਵਲਜ਼
  23. ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ: ਆਰ.ਵੀ. ਟੂਰਿਜ਼ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਵਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ
  24. ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਗਾਈਡ: ਜੇ. ਸਾਈਨਾਥ
  25. ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ (ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ): ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ
  26. ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ (ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ): ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ
  27. ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਯੂਥ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਲੱਬ: ਚਕਲੀ ਇਲਾਮਾ ਮਹਿਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  28. ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ
  29. ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਰੀਤਾ ਹੋਟਲ: ਦ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਬੇਗਮਪੇਟ; ਹਰੀਤਾ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਰਿਜ਼ੋਰਟ, ਜੰਨਾਰਮ

TAGGED:

WORLD TOURISM DAY
MINISTER JUPALLY KRISHNA RAO
RAMOJI FILM CITY
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