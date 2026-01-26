ETV Bharat / bharat

ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 2026: ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੱਗ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ

ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 2026 'ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਮਹਿਰੂਨ ਪੱਗ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ।

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੱਗ ਦੇ ਚਰਚੇ (DD News)
January 26, 2026

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੋਰ ਖੰਭ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਮੈਰੂਨ ਪੱਗ ਪਹਿਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਖਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਰੀਕ ਕਢਾਈ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਲੰਬਾ ਸੀ ਜੋ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੈੱਡਗੇਅਰ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਰੰਗ ਸਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੇ ਨੇਵੀ ਨੀਲੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੁੜਤਾ-ਪਜਾਮਾ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹਾਫ-ਜੈਕਟ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੰਗੀਨ ਪੱਗਾਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਰੰਗੀ "ਬੰਧਨੀ" ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਚੁਣੀ ਸੀ।

ਬੰਧਨੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਾਈ-ਡਾਈ ਫੈਬਰਿਕ ਹੈ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਬਰਿਕ ਨੂੰ ਨਹੁੰਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਟਿਫ ਵਰਗਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੈਂਟ ਅਤੇ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਰੰਗੀ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਪੱਗ ਪਹਿਨੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 77ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁ-ਰੰਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪੂਛ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਪੱਗ ਚੁਣੀ।

2019 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਛੇਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁ-ਰੰਗੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚਮਕਦਾਰ ਲਾਲ ਜੋਧਪੁਰੀ "ਬੰਦੇਜ" ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਹੁ-ਰੰਗੀ ਕਰਿਸਕ੍ਰਾਸ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੀ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਚੁਣੀ ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਬੀ ਅਤੇ ਪੀਲੀ ਟਾਈ-ਐਂਡ-ਡਾਈ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚਮਕਦਾਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਲਾਈਨਾਂ ਸਨ। 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਭਗਵਾ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਕੱਛ ਦੀ ਚਮਕਦਾਰ ਲਾਲ "ਬੰਧਨੀ" ਪੱਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨੀ "ਸਾਫਾ" ਤੱਕ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

2022 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਟੋਪੀ ਚੁਣੀ ਸੀ। ਟੋਪੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਮਲ (ਕਮਲ) ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇੱਕ ਬਰੋਚ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਰਾਜ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੀ ਹਰ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ। 2021 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ "ਹਲਰੀ ਪੱਗ", ਪੀਲੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਲਾਲ "ਬੰਧੇਜ" ਹੈੱਡਗੇਅਰ ਪਹਿਨਿਆ ਸੀ - ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਾਮਨਗਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਸੀ।

