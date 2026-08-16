ਮੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ, ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਇਆ ਚਾਰਾ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਖਾਸ ਵੀਡੀਓ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
Published : August 16, 2026 at 4:42 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਮੋਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਲ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਰ ਅਤੇ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਹਰ ਸਵੇਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਖਾਸ!"
Prime Minister Narendra Modi shared a glimpse of his morning routine on Instagram, featuring a heartwarming Independence Day moment.— PB-SHABD (@PBSHABD) August 16, 2026
PM Modi was seen feeding grains to peacocks and fodder to cows. He said feeding his “friends” every morning is part of his daily routine, adding… pic.twitter.com/SjWWNGd4se
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਲਈ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ
ਇਹ ਵੀਡੀਓ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਲਈ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, 7 ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਮਾਰਗ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ "ਦੋਸਤ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਕਸਰ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁੰਗਨੂਰ ਨਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਿਤੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਨਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਉਚਾਈ ਸਿਰਫ 70 ਤੋਂ 90 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਰ ਨੂੰ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।