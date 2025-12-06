ETV Bharat / bharat

ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੋਹਫੇ,ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਥ

ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ।

HOROSCOPE
ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੋਹਫੇ,ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਥ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 6, 2025 at 6:19 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੇਸ਼ - ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 6 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਥਿਰ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਯਾਤਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੰਧ ਆਮ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਟੌਰਸ - ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 6 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੱਧਮ ਫਲਦਾਇਕ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਿਥੁਨ - ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 6 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ।

ਕਰਕ - ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 6 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨ ਰਹੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ।

ਸਿੰਘ - ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 6 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਾਰਣ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਗੁਆਚ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਕੰਨਿਆ - ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 6 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਧਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਲਾ - ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 6 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਅਚਾਨਕ ਖਰਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੁਹਿਰਦ ਰਹੇਗਾ।

ਸਕਾਰਪੀਓ - ਅੱਜ, 6 ਦਸੰਬਰ, 2025, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਬਾਹਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

ਧਨੁ - ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 6 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪਿਕਨਿਕ, ਯਾਤਰਾ, ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੋਗੇ। ਨਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਰੋਮਾਂਚਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੌਧਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਮਕਰ - ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 6 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਦਿਨ ਹੈ। ਰਿਕਵਰੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਾਭ ਲਿਆਏਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਬੇਕਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਕੁੰਭ - ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 6 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੌਧਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

ਮੀਨ - ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 6 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕਤਾ ਤੋਂ ਬਚੋ।

TAGGED:

RASHIFAL
ਪੜ੍ਹੋ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
ZODIAC SIGN
HOROSCOPE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.