ਅਕਸ਼ੈ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਮੌਕੇ ਗਣਪਤੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਬਾਂ ਦਾ 'ਮਹਾਨੈਵੇਦਿਆ' ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ
Published : April 20, 2026 at 8:03 AM IST
ਪੁਣੇ/ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: ਅਕਸ਼ੈ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਣੇ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਦਗਦੂਸ਼ੇਠ ਹਲਵਾਈ ਗਣਪਤੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ 11,000 ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਮਹਾਨੈਵੇਦਿਆ' (ਮਹਾਨ ਭੇਟ) ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
'ਮਹਾਨੈਵੇਦਿਆ' ਕਿਸੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ
ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਦਗਦੂਸ਼ੇਠ ਹਲਵਾਈ ਸਰਵਜਨਿਕ ਗਣਪਤੀ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਸੁਵਰਣਯੁਗ ਤਰੁਣ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੰਦਰ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ 'ਅੰਬ ਉਤਸਵ' ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। 'ਮਹਾਨੈਵੇਦਿਆ', ਜੋ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪੁਣੇ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅੰਬ ਵਪਾਰ ਫਰਮ, 'ਦੇਸਾਈ ਅੰਬੇਵਾਲੇ' ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੰਦਰ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ "ਬ੍ਰਹਮਸਪਤੀ ਸੁਕਤ ਅਭਿਸ਼ੇਕ" (ਵੈਦਿਕ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਜਾ) ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕਾ ਵਿਦੁਸ਼ੀ ਮੰਜੂਸ਼ਾ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਭਗਤੀ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਸਵਰਾਭਿਸ਼ੇਕਮ ਕੀਤਾ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਇੱਕ "ਗਣੇਸ਼ ਯੱਗ" (ਬਲੀਦਾਨ ਰਸਮ) ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਅੰਬ?
ਇਹ ਅੰਬ ਸਸੂਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, "ਸ਼੍ਰੀਵਤਸਮ" ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।
देशवासियों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन पर्व हमें सत्कर्म, दान और सेवा के मार्ग पर अग्रसर रहने की प्रेरणा देता है। यह अवसर हर किसी के जीवन में सुख, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। सभी को अक्षय फल की प्राप्ति हो, यही कामना है।— Narendra Modi (@narendramodi) April 19, 2026
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
ਅਕਸ਼ੈ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਮੌਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਅਕਸ਼ੈ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ, ਦਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਿਆਵੇ। ਸਾਡੀ ਦਿਲੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਫਲ ਮਿਲੇ।"