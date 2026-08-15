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ਭਲਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਰੇਗਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ, 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ !

ਭਲਕੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Samyukt Kisan Morcha Non Political march
ਭਲਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਰੇਗਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ (file photo)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 15, 2026 at 9:16 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਲਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 51 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਤਾਸਿੰਘਵਾਲਾ ਤੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੱਕ "ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਪੈਦਲਯਾਤਰਾ" ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 51 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ (ਗੈ਼ਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾਤਾਸਿੰਘਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ 16 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

"ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਪੈਦਲਯਾਤਰਾ" ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 51 ਮਾਰਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਜੋ ਦਾਤਾਸਿੰਘਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ (228 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ) ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਜਾਣਗੇ -

1) ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ

2) ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ

3)ਗੁਲਾਬ ਰਾਜਪੂਤ

4) ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ

5) ਬਲਦੇਵ ਸੰਦੋਹਾ

6) ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ

7) ਨਿਤਿਨ ਬਾਲੀਅਨ

8) ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ

9) ਵਰਿੰਦਰ ਖੋਖਰ

10) ਸ਼ੇਰਾ ਬੈਨੀਵਾਲ

11)ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਕੁੰਡੂ

12) ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ

13) ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

14) ਸੁਰੇਸ਼ ਪੰਨੂ

15) ਮਨੋਜ ਭਾਨਵਾਲਾ

16) ਹੰਸਬੀਰ ਖਰਾਬ

17) ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਲਾਲਪੁਰ

18) ਸੁਸ਼ੀਲ ਬੂਰੇ

19) ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ

20) ਮਨੋਜ ਜਗਲਾਨ

21) ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ

22) ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ

23) ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

24) ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

25) ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ

26) ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ

27) ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ

28) ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

29) ਸੇਲੂ ਰਾਮ

30) ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਮਲਿਕ

31) ਰਾਮਕਿਸ਼ਨ ਸਿਸੇ

32) ਬਿਜੇਂਦਰ ਗਹਿਲਿਆਨ

33) ਦੀਪਕ ਮਲਿਕ

34)ਰਾਮਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ

35) ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਰਾਠੀ

36) ਮਨੋਜ ਰਾਜਪੂਤ

37) ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰੋਹੀ

38) ਕੈਲਾਸ਼ ਚੰਦ ਤਿਆਗੀ

39)ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ

40) ਸੋਨਵੀਰ ਚੌਧਰੀ

41) ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

42) ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

43) ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

44)ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ

45) ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ

46) ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ

47) ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ

48) ਸੁਖਰਨ ਸਿੰਘ

49) ਹਰਭਜਨ ਸ਼ਰਮਾ

50) ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ

51) ਗੁਰਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ

52) ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ

53) ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ

54) ਕਿਤਾਬ ਸਿੰਘ

55) ਦਾਨਿਸ਼ ਚੌਹਾਨ

56) ਸੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

57) ਜੋਧਾ ਸਿੰਘ

ਛੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ?

ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਛੇ ਬੈਕਅੱਪ ਭਾਗੀਦਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

TAGGED:

SAMYUKT KISAN MORCHA NON POLITICAL
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ
16 ਅਗਸਤ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ
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