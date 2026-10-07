25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ, 'ਹਮ ਕਰਕੇ ਰਹੇਂਗੇ'
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ।
Published : October 7, 2026 at 3:30 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇਨਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ "ਸੇਵਾ ਜੋਤੀ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, "ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਸਭਾ" (ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਮੀਟਿੰਗ) ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐਨਡੀਏ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, "2047 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਤ - ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ।"
25 years of serving the people... I bow to 140 crore Indians for their trust and look forward to serving the nation with greater commitment in the times to come. https://t.co/rO1LXY9Csm— Narendra Modi (@narendramodi) October 7, 2026
ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਕ 'ਤੇ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ: "ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। "ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।" ਅਣਗਿਣਤ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਹ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ: "ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ।" ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਹਰ ਉਸ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।"
ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਕ
ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। "ਦੇਸ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਕ ਹੈ।"
आज नई दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में पूजा-अर्चना की। भगवान श्री गणेश से देशभर के अपने परिवारजनों की सुख-समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। विघ्नहर्ता की कृपा से सबका कल्याण हो और देश निरंतर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे। https://t.co/ZPADyotAFk— Narendra Modi (@narendramodi) October 7, 2026
ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਇਸ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।" ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਅਨੁਭਵ - ਆਲੋਚਨਾ ਸਮੇਤ - ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਿਖਾਈ।"
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਸਿਖਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਈ।'
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਟੱਲ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ 'ਸੇਵਾ ਜੋਤੀ' ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2001 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ।"
ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੀਲ ਪੱਥਰ - ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਤੱਕ - ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, "2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ - ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ - ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ - ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਨਿਰਮਾਣ ਹੱਬ ਬਣਾਓ - ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ - ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖ ਕੇ - ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਊਰਜਾ, ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ।"