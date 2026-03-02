ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਓਲੀਅਮ ਗੈਸ ਲੀਕ, 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਆ
ਪਾਲਘਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਯਤਿਨ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਬਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਨਾ ਭੱਜਣ।
Published : March 2, 2026 at 10:11 PM IST
ਪਾਲਘਰ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): ਪਾਲਘਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਾਰਾਪੁਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਗੇਰੀਆ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ, 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਤੋਂ 2:15 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਓਲੀਅਮ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਖੰਘ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਅਚਾਨਕ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ।
ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੁਚੇਤ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਡਾ. ਇੰਦੂ ਰਾਣੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ, ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ, ਐਮਆਈਡੀਸੀ, ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਰੀਜਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ ਰਾਜੂ ਵਾਸਵੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ
ਤਾਰਾਪੁਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਤੋਂ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੈਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਵਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੈਸ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੈਮਲਿਨ ਨਾਕਾ ਅਤੇ ਟਾਕੀ ਨਾਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਇਸ ਗੈਸ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਆ
ਐਮਆਈਡੀਸੀ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਟਨ ਓਲੀਅਮ ਗੈਸ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਧੂੰਆ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਤਾਰਾਪੁਰ ਵਿਦਿਆਮੰਦਰ ਸਕੂਲ (ਟਾਕੀ ਨਾਕਾ ਖੇਤਰ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਯਤੀਸ਼ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪਾਲਘਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਯਤੀਸ਼ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਤੁਰੰਤ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਓਲੀਅਮ ਗੈਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਲਘਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਯਤੀਨ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਜਾਂ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਨਾ ਭੱਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਆਉਣ ਤੱਕ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
- ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋ।
- ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਰੱਖੋ। ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।
- ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭੀੜ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।
- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਾ ਫੈਲਾਓ।
- ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਓ।
ਇਹ ਗੈਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਲੀਕ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਭਗੇਰੀਆ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਰਸਾਇਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਵਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਓਲੀਅਮ ਗੈਸ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਲਫਰ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਣ, ਲਾਲੀ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।