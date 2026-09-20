ETV Bharat / bharat

ਯੁਵਰਾਜ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀ FIR ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ !

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਤਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

YUVRAJ MURDER CASE
ਯੁਵਰਾਜ ਕਤਲ ਕਾਂਡ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 20, 2026 at 3:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਯੁਵਰਾਜ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਤਲ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੀਟ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 'ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ' (ED) ਅਤੇ 'ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ' ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ PMLA, NDPS ਅਤੇ UAPA ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਅਨਿਆ ਵਤਸਾ ਅਤੇ ਸੰਯਮ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪਹੁੰਚਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਵੇਂ ਰਚੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼?

ਪੁਲਿਸ ਨੇ 'ਐਕਸ' (X) 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ; ਇਹ ਰਕਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨਿਆ ਵਤਸਾ (Anya Vatsa) ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ R&AW, NIA, ED ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ—ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਵਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹਿਆਂ, ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ) ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੁਵਰਾਜ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲਿਆ

ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਯੁਵਰਾਜ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DCP) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਯੁਵਰਾਜ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੁਵਰਾਜ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਈ ਇੱਕ 'ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ' ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਤਲਕਾਂਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ?

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਨਿਆ ਵਤਸ ਅਤੇ ਸੰਯਮ ਸਚਦੇਵਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ?

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲਾਜਪਤ ਮਾਰਕਿਟ ਤੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸਰਿਤਾ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮੰਚੰਦਾ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੁਵਰਾਜ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਕਰਮੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕੇਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਕਤਲ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਲਾਸ਼?

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਥਾਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸੈਕਟਰ-70 ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਲ਼ੀ-ਸੜੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

TAGGED:

ਦਿੱਲੀ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਕਤਲ ਕੇਸ
ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ
LAJPAT NAGAR POLICE SOLVE MURDER
YUVRAJ MURDER CASE
YUVRAJ MURDER CASE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.