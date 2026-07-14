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ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ 10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ LPG ਸਿਲੰਡਰ!

ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

LPG COMMERCIAL RATES
10 KG LPG CYLINDER (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 14, 2026 at 7:04 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।

ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 10-ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਗਲੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਕੈਫ਼ੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ 19-ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ HDPE-ਅਧਾਰਿਤ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਿਲੰਡਰ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਿਲੰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਐਚਪੀ ਗੈਸ ਓਜਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦਾ ਇੰਡੇਨ ਐਕਸਟਰਾਲਾਈਟ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਭਾਰਤਗੈਸ ਲਾਈਟ।

ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਿਲੰਡਰ ਕਿਉਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ?

ਉੱਨਤ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ 10-ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਿਲੰਡਰ ਤਿੰਨ-ਪਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ, ਲਿਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਹਲਕਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਸਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਰਧ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਖਪਤਕਾਰ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਗੈਸ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ 19-ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, 5-ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 2-ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਨਾਲੋਂ 130% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 14.2-ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹942 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 19-ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹2,930 ਹੈ। ਇੱਕ 5-ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹808.5 ਹੈ।

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TAGGED:

OIL MARKETING COMPANIES
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LPG CYLINDER
ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ
10 KG LPG CYLINDER

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