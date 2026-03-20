ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 2 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਡੀਜ਼ਲ 22 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗਾ

ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਉਦਯੋਗਿਕ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

PREMIUM PETROL
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ (AFP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 20, 2026 at 7:06 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧ ਰਹੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਥੋਕ ਡੀਜ਼ਲ ਲਗਭਗ ₹22 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹2 ਤੋਂ ₹2.35 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਸਪੀਡ, ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਅਤੇ ਆਈਓਸੀਐਲ ਦੀ ਐਕਸਪੀ95 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹2.09 ਤੋਂ ₹2.35 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੋ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਕੇ 103.92 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 113.77 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 119 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕੀਮਤ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ-ਗ੍ਰੇਡ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾਲੇ ਬਾਲਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (HPCL) ਦਾ 'ਪਾਵਰ' ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (IOCL) ਦਾ 'XP95' ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਸਿਕ ਬਾਲਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧਣਗੇ।

ਨਿਯਮਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੈਟਰੋਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। OMCs ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?

ਇਹ ਉੱਚ ਓਕਟੇਨ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 95 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਓਕਟੇਨ ਨੰਬਰ 91 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਈਕ, ਕਾਰਾਂ, ਟਰਬੋ-ਇੰਜਣ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

