ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਆਫ ਰੋਡਿੰਗ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ, 13 ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਲੱਦਾਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਫ-ਰੋਡਿੰਗ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 12 ਬਾਈਕ ਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ SUV ਡਰਾਈਵਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 1.70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
Published : July 14, 2026 at 5:36 PM IST
ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ: ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਪੈਂਗੋਂਗ ਅਤੇ ਤਸੋ ਮੋਰੀਰੀ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹1.7 ਲੱਖ (ਲਗਭਗ $1.7 ਮਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਚਾਂਗਥਾਂਗ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵੈਟਲੈਂਡ, ਤਸੋ ਮੋਰੀਰੀ ਝੀਲ ਦੇ ਨੇੜੇ 12 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਲਾਨੀ ਨੂੰ ਪੈਂਗੋਂਗ ਝੀਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਥਿਤ ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰ ਵਾਂਡਰੋਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਬਾਈਕਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ₹1.2 ਲੱਖ (ਲਗਭਗ $10,000) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ₹50,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਪੈਂਗੋਂਗ ਝੀਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ SUV ਚਲਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਲਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1972 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ₹50,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੇਰਠ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀ ਨੂੰ ਪੈਂਗੋਂਗ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਮਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਗਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੜਿਆ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ SUV ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜੋ ਚਾਂਗਥਾਂਗ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਗੋਂਗ ਝੀਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਫ-ਰੋਡ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1972 ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ₹50,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਫ-ਰੋਡਿੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ।
₹2 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਜੁਰਮਾਨਾਂ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਲੱਦਾਖ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਂਗੋਂਗ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਫ-ਰੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤੀ ਗਜ਼ਲ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ₹2 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼, ਝੀਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੁਦਰਤੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (EPF) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਫੋਰਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਫ-ਰੋਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਫ-ਰੋਡਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।