ਘਰ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਤੇਂਦੂਏ ਨਾਲ ਭਿੜ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ

ਘਰ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਤੇਂਦੂਏ ਨਾਲ ਭਿੜ ਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ
ਅਠਗੜ੍ਹ ਦੇ ਏਸੀਐਫ ਮਨੋਜ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਂਦੂਏ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Published : January 25, 2026 at 7:31 AM IST
ਓਡੀਸ਼ਾ/ਨਰਸਿੰਘਪੁਰ: ਕਟਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਠਗੜ੍ਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਰਸਿੰਘਪੁਰ ਵੈਸਟ ਰੇਂਜ ਦੇ ਅਨੰਤਪ੍ਰਸਾਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੇਂਦੂਏ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਭੋਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਤੇਂਦੂਏ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਲੱਗਭਗ 1 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ। ਤੇਂਦੂਆ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਤੇਂਦੂਏ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਟਕ ਦੇ ਐਸਸੀਬੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂ। ਉਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਤੇਂਦੂਏ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ
ਅਠਗੜ੍ਹ ਦੇ ਏਸੀਐਫ ਮਨੋਜ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਂਦੂਏ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਤੇਂਦੂਏ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਟਕ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।"
ਅਠਗੜ੍ਹ ਦੇ ਏਸੀਐਫ ਮਨੋਜ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਠਗੜ੍ਹ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੇਂਦੂਏ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਤੇਂਦੂਏ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਸੀਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ।