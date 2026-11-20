ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਉਡੀਸਾ, ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫ਼ਾਨ 'ਅਕਵਾਨ' ਦੀ ਆਮਦ, 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ
'ਅਕਵਾਨ' ਅਗਲੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹਰੀਪੁਰ ਤੱਟ (ਓਡੀਸ਼ਾ) ਨਾਲ ਟਕਰਾਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : November 20, 2026 at 2:25 PM IST
ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ (ਉਡੀਸਾ): ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫ਼ਾਨ 'ਅਕਵਾਨ' ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਤੱਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਗੰਜਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੋਪਾਲਪੁਰ ਨੇੜੇ ਹਰੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਤੱਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ (landfall) ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (IMD) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਰਵਾਤ 'ਅਕਵਾਨ' ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਘੇਰਾ ਤੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ
ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫ਼ਾਨ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਉੱਤਰ-ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਲਿੰਗਪਟਨਮ ਤੋਂ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੋਪਾਲਪੁਰ ਤੋਂ 130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੋਪਾਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 166 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਂਦਬਾਲੀ ਵਿੱਚ 90 ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਪਾਰਾਦੀਪ ਵਿੱਚ 84 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ 73 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਚਾਅ ਹਿੱਤ 418 ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ
ਚੱਕਰਵਾਤ 'ਅਕਵਾਨ' (Akwan) ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ 9,341 ਚੱਕਰਵਾਤ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ (shelters) ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,623 ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ (landslides) ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ 941 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 418 ਟੀਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ODRF ਦੀਆਂ 60 ਟੀਮਾਂ, NDRF ਦੀਆਂ 14 ਟੀਮਾਂ, ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 216 ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ OFDC ਦੀਆਂ ਦਰੱਖਤ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 128 ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 28 ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 'ਸਟੈਂਡਬਾਏ' (ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ 17 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਫੋਨ, 'ਸੈੱਲਸ ਆਨ ਵ੍ਹੀਲਜ਼' (ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ) ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬੈਕਅੱਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਗਵਾਨ ਸਹਾਰੇ 'ਜ਼ੀਰੋ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ' ਦਾ ਟੀਚਾ
ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਚਰਨ ਮਾਝੀ ਨੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 'ਜ਼ੀਰੋ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ' (ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ) ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਾਥ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਇਹ ਟੀਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਆਪਕ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਕਰਵਾਤ 'ਅਕਵਾਨ' (Akwan) ਦੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਗੋਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਰੀਪੁਰ ਕੋਲ ਤੱਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4,170 ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,317 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਮਛੇਰੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਤੱਟ ਨੇੜੇ ਫਸੇ
ORSAC (ਓਡੀਸ਼ਾ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ) ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਗੰਜਮ, ਗਜਪਤੀ, ਰਾਇਗੜਾ, ਕੰਧਮਾਲ, ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ ਅਤੇ ਕੋਰਾਪੁਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ (landslide) ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 941 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਧਮਾਲ ਅਤੇ ਗਜਪਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਮਛੇਰੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਤੱਟ ਨੇੜੇ ਫਸ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੰਜਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ (ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਬਲ) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
'ਹਵਿਸ਼ਿਆਲੀਆਂ' ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 'ਹਵਿਸ਼ਿਆਲੀਆਂ' ('ਹਵਿਸ਼ਯ' ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਜਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੇ 47 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 28 ਹੋਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ (ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਬਲ) ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸੈੱਲ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪੁਜਾਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੂ ਗਰਗ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਧੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
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