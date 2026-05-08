ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 'ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ': ਔਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਰੇਲਵੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ
ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ।
Published : May 8, 2026 at 9:54 AM IST
ਬਾਲਿਯੰਤਾ/ਓਡੀਸ਼ਾ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਬਾਲਿਯੰਤਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੇਨੂਪੁਰ ਨੇੜੇ ਸਾਈਂ ਪਾਨ ਚੱਕ ਨੇੜੇ ਭੀੜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੌਮਿਆ ਰੰਜਨ ਸਵੈਨ (33) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਓਲਤਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੌਜਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੌਮਿਆ ਰੰਜਨ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੌਮਿਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਭਤੀਜੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਉਤ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਰੇਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, 'ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ 'ਤੇ ਰੇਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਡੀਸੀਪੀ ਜਗਮੋਹਨ ਮੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀਸੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਈਕ ਪਲਟ ਗਈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਸੀਪੀ ਜਗਮੋਹਨ ਮੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।'
ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਟਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੌਜਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੌਮਿਆ ਰੰਜਨ ਸਵੈਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਉਤ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਖੋਰਧਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਲਿਯੰਤਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਅਧੀਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਕਾਜ ਨੇੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੌਮਿਆ ਰੰਜਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਸੌਮਿਆ ਰੰਜਨ ਦੇ ਚਾਚਾ, ਵਿਭੂਤੀ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ, ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਕਾਜ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਵਿਭੂਤੀ ਕੁਮਾਰ ਬਿਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸੌਮਿਆ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ।"