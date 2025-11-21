ETV Bharat / bharat

ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਾਈ 25 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ

ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੱਸ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ।

BUS DRIVER HEART ATTACK
ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 21, 2025 at 7:25 AM IST

ਓਡੀਸ਼ਾ/ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ: OSRTC (ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਟੇਟ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੋਕ ਕੇ, ਉਸ ‘ਚ ਸਵਾਰ 25 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। OSRTC ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੀ. ਸਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਆਮ ਵਾਂਗ OSRCT ਬੱਸ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਜੇਨਗਰਮ ਤੋਂ ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਪੀ. ਸਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੱਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੰਦੁਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੱਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ।

BUS DRIVER HEART ATTACK
OSRTC ਡਰਾਈਵਰ ਪੀ. ਸਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ (ETV Bharat)

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸਹਿ-ਡਰਾਈਵਰ ਪੂਰਣ ਚੰਦਰ ਰਾਏ ਨੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਸਹਿ-ਡਰਾਈਵਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਰਾਪੁਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁੰਡਲੀ ਲਈ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੂਰਣ ਚੰਦਰ ਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੋਰਾਪੁਟ ਵੱਲ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੀ. ਸਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੋਰਾਪੁਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ।

ਸਹਿ-ਡਰਾਈਵਰ ਪੂਰਣ ਚੰਦਰ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਵਿਜਿਆਨਗਰਮ ਤੋਂ ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੀ. ਸਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਰਾਪੁਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"

