ਵਿਆਹ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਲਾੜੀ ਅਗਵਾ, ਲਾੜੇ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ
ਬਲਾਂਗੀਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ।
Published : February 23, 2026 at 5:47 PM IST
ਓਡੀਸ਼ਾ: ਸੋਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਲਾੜੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾੜੀ ਲੈਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਭਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਂਗੀਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਮਾਖਿਆਨਗਰ ਦੇ ਰਿਕੂ ਪਟੇਲ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਬੌਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਂਤਾਮਲ ਰਥਪਾੜਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (21 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਰਿਕੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਰਿਕੂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਤਾਮਲ ਰਥਪਾੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਵਿਆਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਇਆ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਰਿਕੂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕਾਮਾਖਿਆਨਗਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਰਭਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਾੜੇ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣ ਕੇ ਨਵ-ਵਿਆਹੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾੜੇ ਰਿਕੂ ਨੇ ਤਰਭਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾੜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲਾੜੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਲਾੜੇ ਦੀ ਭੈਣ ਬਿਲਾਸਿਨੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਟਾਮਲ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਬਰਾਤ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀ। ਵਿਆਹ ਉਸੇ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਚਾਰ ਵਜੇ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾਏ, ਸਾਡੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਲਾੜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।