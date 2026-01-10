ETV Bharat / bharat

ਨਿੱਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ, ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਸਮੇਤ 6 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ

ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਛੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

Odisha: A private plane crashed
ਨਿੱਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 10, 2026 at 5:12 PM IST

ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਰੁੜਕੇਲਾ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਸਮੇਤ ਛੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਨੂੰ ਰੁੜਕੇਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਚਾਰਟਰ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਨਵੀਨ ਕੜੰਗਾ, ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਤਰੁਣ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਬਿਵਾਲ, ਅਨੀਤਾ ਸਾਹੂ, ਸੁਨੀਲ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸਬਿਤਾ ਅਗਰਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਮਾਂਝੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਰੂੜਕੇਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"

ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਬੀ.ਬੀ. ਜੇਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਂ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਏ-1 ਜਹਾਜ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਰੁੜਕੇਲਾ ਤੋਂ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਰੁੜਕੇਲਾ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੀਜੂ ਪਟਨਾਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਹਾਜ਼ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਰੁੜਕੇਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰੁੜਕੇਲਾ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਵਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਫਲਾਈਟ ਨੰਬਰ C-208 ਹੈ।"

ਮੰਤਰੀ ਜੇਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਗੇ।"

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਉਰਕੇਲਾ ਅਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਉਡਾਣ ਸੀ।

ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਮਾਝੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਲਗਭਗ 2:50 ਵਜੇ ਰਾਉਰਕੇਲਾ ਦੇ ਸੁੰਦਰਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੰਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਰਾਉਰਕੇਲਾ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਨਪੋਸ਼ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੋਮ ਲਗਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਦੇ ਲੀਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜੈਪੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਆਰਜੀਐਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।" ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।

