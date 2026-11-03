ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ 201 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਧਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧੇਰੇ ਔਰਤਾਂ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ-ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕੰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ।
Published : November 3, 2026 at 4:40 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਬਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2017-18 ਵਿੱਚ 104 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 2025 ਤੱਕ 201 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
"ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ"
ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ICRIER ਰਿਪੋਰਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਟਰਨਾਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਰਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਔਰਤਾਂ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ-ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਰਹਿਤ ਕੰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਲਾਈਟਸ
- ਵਰਕਰਬਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਜਬਲ 2017-18 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 104 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 201 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਨੁਪਾਤ 22% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 38% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸਾ
- ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੰਮ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ: ਔਰਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 3.5 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਤਨਖਾਹ ਪਾੜਾ : ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਲਗਭਗ 45% ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2017-18 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 53% ਸੀ।
- ਘਟਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ: ਕੰਮ ਦੇ ਔਸਤ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
- 8 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰੀਗਰ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ/ਏਐਨਆਈ)
- ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਰੁਕਾਵਟਾਂ : ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ
ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਬਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੋ: ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ, ਕਰੈਚਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ।
- ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ: ਨਿਰਮਾਣ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ।
- ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ: ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮਾਂ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ।
- ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਲਚਕਦਾਰ ਕੰਮ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ, ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ।
- ਤਨਖਾਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ: ਹੁਨਰਾਂ, ਵਿੱਤ, ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ।
ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਲਿੰਗਕ ਤਨਖਾਹ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਦੀ ਅਸਮਾਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਖਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।