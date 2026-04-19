NTA ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਅਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ, ਰਹੋ ਸਾਵਧਾਨ !

NTA ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

NEET UG 2026 DATE
ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 19, 2026 at 4:47 PM IST

ਕੋਟਾ (ਰਾਜਸਥਾਨ): ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਜਿਬਿਲੀਟੀ ਕਮ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ (NEET UG 2026) ਐਤਵਾਰ, 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ NEET UG 2026 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ

ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "NTA ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਕਲੀ NEET UG 2026 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।" ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, NTA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ NEET UG 2026 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਕਲੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੇਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

NTA ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ X ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (FAQs) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ:-

  • ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1: ਕੀ ਵੈਧ ਆਈਡੀ ਪਰੂਫ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਉੱਤਰ: ਨਹੀਂ

  • ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2: OMR ਸ਼ੀਟ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?

ਉੱਤਰ: OMR ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈੱਨ ਨਾਲ ਭਰੋ ਅਤੇ ਓਵਰਰਾਈਟਿੰਗ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।

  • ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3: ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ?

ਉੱਤਰ: ਸਾਦੇ, ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ। ਪੂਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ/ਕੁੜਤੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।

  • ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4: ਕੀ ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ?

ਉੱਤਰ: ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

