UGC NET 2026: ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ !, NTA ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸ਼ਡਿਊਲ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ) ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : August 16, 2026 at 10:42 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ UGC-NET ਜੂਨ 2026 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
📢 UGC-NET June 2026 | Important Notice— National Testing Agency (@NTA_Exams) August 16, 2026
NTA had received several complaints about multiple errors in the papers of English, Commerce and Sociology. NTA formed a committee to enquire into and look into these errors and as per the recommendation of the committee, NTA will… pic.twitter.com/oejnlRSe0c
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ NTA ਨੇ 22 ਜੂਨ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 87 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ UGC-NET ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜੂਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ (JRF), ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪੀਐਚਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
NTA ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ, ਟਾਈਪਿੰਗ, ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਸਪੈਲਿੰਗਾਂ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਕਲਪਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, NTA ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ UGC-NET ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ?
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ: 9 ਸਤੰਬਰ, 2026, ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਕਾਮਰਸ: 9 ਸਤੰਬਰ, 2026, ਦੁਪਹਿਰ 3:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6:00 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ: 10 ਸਤੰਬਰ, 2026, ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ
ਐਨਟੀਏ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ 87 ਯੂਜੀਸੀ-ਨੈੱਟ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 84 ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਐਨਟੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ-ਟੁਕ, ਕਿਹਾ...
- Farmers Delhi Chalo March Update: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਬੋਲੇ- ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ
- 'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ' ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ BJP ਨੇਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ