NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵੀਡੀਓ ਫਰਜ਼ੀ, NTA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ- ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
NEET UG RE EXAM FAKE VIDEO: ਐਨਟੀਏ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
Published : June 22, 2026 at 10:02 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ "ਨਕਲੀ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ NEET UG 2026 ਦੀ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (PIB) ਦੀ ਤੱਥ-ਜਾਂਚ ਇਕਾਈ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ।"
PIB ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, "ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ NEET UG 2026 ਦੀ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ। NTA ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ।"
A video is being circulated on social media claiming that the NEET (UG) 2026 Re-Examination question paper was leaked on Telegram before the examination.#PIBFactCheck— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 21, 2026
❌ This Claim is #FAKE
✅ According to @NTA_Exams, reports alleging paper leak are unfounded and false.
🔗… pic.twitter.com/KisqaBsbML
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, NTA ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਐਨਟੀਏ ਨੇ NEET UG 2026 ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਾਅਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅੱਜ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।" ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫੈਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ
ਐਨਟੀਏ, I4C ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ http://neet.nta.nic.in ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ NTA ਹੈਂਡਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾ ਫੈਲਾਓ। ਸਾਡੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕਰਵਾਈ ਪ੍ਰਿਖਿਆ
ਐਨਟੀਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ NEET (UG) ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 5,440 ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ NEET (UG) 2026 ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 13 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਐਨਟੀਏ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਨਰ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਐਨਟੀਏ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 37 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।