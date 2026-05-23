ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ NTA ਮਾਹਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਹਵਾਲਦਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ,ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ NEET UG 2026 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਣੇ ਤੋਂ NTA ਮਾਹਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਸੰਜੇ ਹਵਾਲਦਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 23, 2026 at 8:16 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ NEET UG 2026 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਸੰਜੇ ਹਵਾਲਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁਣੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਿਆਰਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਜੈਪੁਰ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਨਾਸਿਕ, ਪੁਣੇ, ਲਾਤੂਰ ਅਤੇ ਅਹਿਲਿਆਨਗਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

NTA ਮਾਹਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ

ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੀਸ਼ਾ ਸੰਜੇ ਹਵਾਲਦਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਣੇ ਦੇ ਸੇਠ ਹੀਰਾਲਾਲ ਸਰਾਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਨੀਸ਼ਾ ਮੰਢਾਰੇ (16 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ) ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੀਕ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸਲ NEET-UG 2026 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸੈੱਟ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।

'ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ'

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 12 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਲੈਪਟਾਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਚਿੰਗ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਕ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

