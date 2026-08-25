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ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਲੈਣਗੀਆਂ ਕਮਾਂਡੋ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, 'ਕਮਾਂਡੋ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਕੋਰਸ' ਸ਼ੁਰੂ

ਇਹ ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲਾ ਕੋਰਸ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਗੌਤਮ ਦੇਬਰਾਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੋ...

NSG MAHILA COMMANDO
ਕਮਾਂਡੋ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਕੋਰਸ (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 25, 2026 at 1:46 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਨੇਸਰ ਸਥਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ (NSG) ਸਿਖਲਾਈ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ (CAPF) ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ 'ਮਹਿਲਾ ਕਮਾਂਡੋ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੋਰਸ' (MCCC) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 12-ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਜੋ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ, 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਚੋਣਵੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਪੁੰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਮਾਂਡੋ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।

ਇਸ ਤੀਬਰ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਰੀਰਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਉੱਨਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ, ਰਣਨੀਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਬੰਧਕ ਬਚਾਅ, ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ - ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਮਾਂਡੋ ਦੁਆਰਾ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ; ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ, ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, NSG ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ (CAPFs) ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਾਰਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੂਲ ਬਣਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ETV ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ, ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।"

ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸੰਚਾਲਨ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੰਚਾਲਨ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਹਿਲਾ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੋਰਸ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬੰਧਕ ਬਚਾਅ, ਰਣਨੀਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੜਾਈ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਮਹਿਲਾ ਕਮਾਂਡੋ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੋਰਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾ ਰਾਹੀਂ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

ਕਮਾਂਡੋ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਕੋਰਸ
COMMANDO CONVERSION COURSE
NSG COUNTER TERRORISM
ਮਹਿਲਾ ਕਮਾਂਡੋਜ਼
NSG MAHILA COMMANDO

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