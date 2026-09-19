NSG ਵੱਲੋਂ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ, OCTOPUS ਫੋਰਸ ਵੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਮਲ
ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੱਕ NSG ਵੱਲੋਂ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
Published : September 19, 2026 at 10:08 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਗਾਰਡ (ਐਨਐਸਜੀ) ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ 28 ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ (ਆਰਐਫਸੀ) ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ।
ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਨਕਲ
ਇਹ ਡ੍ਰਿਲ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਫਸਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਮੂਲੇਟਿਡ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਐਨਐਸਜੀ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਬੰਧਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਰਣਨੀਤਕ ਜਵਾਬ, ਕੇ-9 (ਸੁੰਘਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ) ਦਸਤੇ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ
ਇਸ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ (ਅਭਿਆਸ) ਵਿੱਚ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਇਕਾਈ 'OCTOPUS' (ਆਕਟੋਪਸ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਮੋਰਚਾ
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਐਨਐਸਜੀ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਂਟਰੀ ਡ੍ਰਿਲਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਪਲਿੰਗ, ਵਾਲ-ਵਾਕਿੰਗ, ਅਤੇ "ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ" ਤਕਨੀਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਐਨਐਸਜੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਫਰਸ਼-ਦਰ-ਮੰਜ਼ਿਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਿਮੂਲੇਟਡ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਨੇਵੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੇ 28 ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।
ਬੰਧਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਭਿਆਸ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਨਕਲੀ (ਸਿਮੂਲੇਟਿਡ) ਬੰਧਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ—ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨਕਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਨਾਈਪਰ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
K-9 ਟੀਮ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ
ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, NSG ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ 'ਅਸਾਲਟ K-9 ਯੂਨਿਟ' (ਖੋਜੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ) ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਲਪਿਤ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ, ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ K-9 ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ।
ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਨੇ ਸਿਮੂਲੇਟਿਡ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ K-9 ਟੀਮ ਅਤੇ ਅਸਾਲਟ ਸਕੁਐਡ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ROV ਨੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਦੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ
ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲ ਦਾ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਧਮਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਮੂਲੇਟਿਡ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਬੈਗ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਸਤੂ ਵੱਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬੈਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਮੋਟਲੀ ਓਪਰੇਟਿਡ ਵਾਹਨ (ROV) ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਮੋਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ RFC ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਹਾਲਾਂਕਿ '28 ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਗਰੁੱਪ' ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਲਗਭਗ 2,000 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਫਿਲਮ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਸਥਾਨ ਉੱਚ-ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਤਿਆਰੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਇਹ ਅਭਿਆਸ NSG ਦੀਆਂ ਰੁਟੀਨ ਸੰਚਾਲਨ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਜਾਣੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ-ਅਧਾਰਤ 28 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਸਮੂਹ ਲਈ, ਅਭਿਆਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ - ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਮਾਰਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੰਧਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ K-9 ਯੂਨਿਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿਮੂਲੇਟਡ ਵਿਸਫੋਟਕ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਤੱਕ।
ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ OCTOPUS ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅਭਿਆਸ ਨੇ RFC ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
NSG: ਖਾਸ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਰਸ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ (NSG) ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਫੋਰਸ ਹੈ। NSG ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਾਰਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉੱਤਮਤਾ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਗਤੀ, ਹੈਰਾਨੀ, ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ, ਜ਼ੀਰੋ-ਗਲਤੀ ਫੋਰਸ ਬਣਨ ਦਾ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 28 ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਗਰੁੱਪ NSG ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲ ਨੇ ਇਸ ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ - ਕਮਾਂਡੋ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਧਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, K-9 ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਮੂਲੇਟਡ ਵਿਸਫੋਟਕ ਖਤਰੇ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਨਿਰਪੱਖਕਰਨ ਤੱਕ।
ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇਜ਼-ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਅਭਿਆਸ NSG ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ—ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀਆਂ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਖਲਾਈ-ਪ੍ਰਾਪਤ, ਲੈਸ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, NSG ਅਸਧਾਰਨ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿਆਰੀ, ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
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