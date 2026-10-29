ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ:ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ 93% ਤੱਕ ਘਟਾਏ ਰੇਟ, ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਵਪਾਰਕ ਹਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
Published : October 29, 2026 at 1:29 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NPPA) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 543 ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ (ਐਮਆਰਪੀ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ 137 ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰਕ ਹਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, NPPA ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸੋਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ, ਕੋਲਨ, ਅੰਡਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਮਯੂਨੋਥੈਰੇਪੀ, ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ, ਅਤੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਟੌਤੀ
ਆਰਪੀਜੀ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਅਤੇ ਐਨਾਸਟ੍ਰੋਜ਼ੋਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 1 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਨਾਸਟ੍ਰੋਜ਼ੋਲ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਦੇ ਪੈਕ ਲਈ ₹695.76 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹73 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡਾ. ਰੈਡੀਜ਼ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਅਜ਼ਾਸੀਟੀਡੀਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ (ਅਜ਼ਾਸੀਟਿਨ) ਦੀ ਕੀਮਤ ₹6,337 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹1,495.04 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਬਟ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਦੇ ਬੇਵਾਸੀਜ਼ਾਬ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ 4 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਸ਼ੀਸ਼ੀ, ਦੀ ਕੀਮਤ ₹21,767.70 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹5,930.13 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਨਾਤ 20 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗੋਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹2,812.50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ₹1,085.93 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਫੁਲਬ੍ਰੈਕਸ ਟੀਕਾ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹26,072.16 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ₹5,491 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਮਾਰਜਿਨ 30% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਮੂਲ ਨੀਤੀ, ਡਰੱਗਜ਼ (ਕੀਮਤ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਆਰਡਰ, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ 137 ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਸੂਚਿਤ ਸੀਲਿੰਗ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹2,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ 2019 ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 42 ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ।
ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੋਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਐਨਪੀਪੀਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ।" ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ "ਦਿਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ" ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।