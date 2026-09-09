Exclusive Interview : ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ... ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜਰੂਰੀ, NPL ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ
ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।, ਕੀਹ ਹੈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਆਓ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।
Published : September 9, 2026 at 7:28 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ (ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮਾਂ) ਨਿਯਮ, 2026 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਅਤੇ ਟਰੇਸੇਬਲ ਸਮਾਂ ਸੰਦਰਭ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮਾਂ (IST) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਟਾਈਮ ਸਟੈਂਪਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਸੀਐਸਆਈਆਰ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਮਾਪ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਮੁਖੀ, ਡਾ. ਪੂਨਮ ਅਰੋੜਾ, ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਆਈਐਸਟੀ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਸੌਰਭ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਈਟੀਵੀ: ਭਾਰਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮੇਂ (IST) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ IST ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਵਾਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ?
ਡਾ. ਪੂਨਮ ਅਰੋੜਾ: ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ IST ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਦਰਭ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਪਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੇਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ IST ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਦਰਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ IST ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਣ। ਇਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ, UPI ਭੁਗਤਾਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਵਪਾਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੱਥੀਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਿਸਟਮਾਂ 'ਤੇ ਟਾਈਮਸਟੈਂਪ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮੇਂ (IST) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਹੱਥੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਥਿਤ ਸਰਵਰ ਨਾਲ।
ਈਟੀਵੀ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹੀ IST ਟਾਈਮਸਟੈਂਪ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਘੜੀ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਡਾ. ਪੂਨਮ ਅਰੋੜਾ: ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ IST ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮਾਂ ਲਈ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਸਿਰਫ NTP ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿਧੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। NPL ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚਰਣ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ?
ਡਾ. ਪੂਨਮ ਅਰੋੜਾ: ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਸਰਵਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਮਨਮਾਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਦਰਭ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮਿਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਾਈਮਸਟੈਂਪਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਂ-ਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਛਾਣਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। NPL ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ, ISRO, ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ?
ਡਾ. ਪੂਨਮ ਅਰੋੜਾ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਸਮਾਂ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ-ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਾਂ ਸਕੇਲ ਹੁਣ ਪੰਜ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ (NPL) ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ (NPL) ਵਿਖੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਈਟੀਵੀ: ਖੇਤਰੀ ਸੰਦਰਭ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ?
ਡਾ. ਪੂਨਮ ਅਰੋੜਾ: ਖੇਤਰੀ ਸੰਦਰਭ ਮਿਆਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ (RRSLs) ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। NPL ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਾਂ ਸਕੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ NPL ਵਿਖੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਖੇਤਰੀ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ।
ਈਟੀਵੀ: ਬੈਂਕਿੰਗ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ, ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਡਾ. ਪੂਨਮ ਅਰੋੜਾ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੈਨੋਸੈਕਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਢੁਕਵੇਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਿੰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੈਂਕ ਮਿਲੀਸਕਿੰਟ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ NPL ਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ (NTP) ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਈਟੀਵੀ: ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਹਵਾਲਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਜਾਂ ਟਾਈਮਸਟੈਂਪਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਡਾ. ਪੂਨਮ ਅਰੋੜਾ: ਤਤਕਾਲ ਵਰਗੇ ਔਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਉਦਾਹਰਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਟਿਕਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਵਰ ਸਮਾਂ ਖੁਦ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਸਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਘੜੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਟਾਈਮਸਟੈਂਪ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਟਰੇਸੇਬਲ ਸਮਾਂ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ: ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?
ਡਾ. ਪੂਨਮ ਅਰੋੜਾ: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ IST ਨਾਲ ਸਿੰਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੈਪਟਾਪ, ਪੀਸੀ ਜਾਂ ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ NPL NTP ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਿੰਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਮਾਂ IST ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੰਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਟਾਈਮਸਟੈਂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ: ਕੀ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ IST ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ?
ਡਾ. ਪੂਨਮ ਅਰੋੜਾ: ਨਹੀਂ, ਹੱਥੀਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮਸਟੈਂਪਾਂ ਦੀ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੱਟ ਘੜੀ IST ਨਾਲ ਸਮਕਾਲੀ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ: ਤੁਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਡਾ. ਪੂਨਮ ਅਰੋੜਾ: ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ NTP ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਗਨਲਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਗਨਲ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਜਾਮਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਲਿੰਕਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਰੈਬਿਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਰੂਪ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ: ਵ੍ਹਾਈਟ ਰੈਬਿਟ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ?
ਡਾ. ਪੂਨਮ ਅਰੋੜਾ: ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ RRSL ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਲਿੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਰੈਬਿਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਾਗੂਕਰਨ। ਸਮਰਪਿਤ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਲਿੰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ।
ਈਟੀਵੀ: ਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਡਾ. ਪੂਨਮ ਅਰੋੜਾ: ਐਨਐਸਈ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖਰੀਦ, ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਰੈਬਿਟ ਮੋਡੀਊਲ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਐਨਪੀਐਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਮਾਪੀ ਗਈ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਈਟੀਵੀ: 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ?
ਡਾ. ਪੂਨਮ ਅਰੋੜਾ: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮਿਲੀਸਕਿੰਟ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ NTP ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕਿੰਟ ਜਾਂ ਨੈਨੋਸਕਿੰਟ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਰੈਬਿਟ ਉਪਕਰਣ, ਜਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਤ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਈਟੀਵੀ: ਕੀ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਡਾ. ਪੂਨਮ ਅਰੋੜਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ NTP ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਰੰਤ ਲਾਗਤਾਂ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਆਡਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਸੇਵਾ ਫੀਸਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਯਮ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਰਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ।
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