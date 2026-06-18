ਹੁਣ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ! ਕੁਝ ਹੀ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ

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ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਕੋਚੀਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
Published : June 18, 2026 at 3:42 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੁੱਲ ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਕੋਚੀਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਫੁੱਲ ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ (FBS) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹੱਥੀਂ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਊਰੋ (BCAS) ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀ ਐਂਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ (PESC) ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (SOPs) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (CISF) ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਨਤ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੁੱਲ ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਫੁੱਲ ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਕ੍ਰੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਤਰੀ ਇੱਕ ਬੂਥ ਵਰਗੇ ਸਕੈਨਰ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੁਕੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਆਧੁਨਿਕ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਫੁੱਲ-ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਨੂੰ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ-ਪਾਵਰ ਮਿਲੀਮੀਟਰ-ਵੇਵ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੈਨਰ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਰੇਡੀਓ-ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤਰੰਗਾਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੁਕਵੀਂ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।"
ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਫਰੇਮ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ (DFMD) ਜਾਂ ਵਾਕ-ਥਰੂ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ CISF ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹੈਂਡਹੈਲਡ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਬਿਨ ਬੈਗੇਜ ਦੀ ਐਕਸ-ਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਤੂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਧਾਤੂ ਖਤਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰੇਮਿਕ ਹਥਿਆਰ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਰਜਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।- ਅਧਿਕਾਰੀ
ਫੁੱਲ ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੁਕੀਆਂ ਧਾਤੂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਧਾਤੂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਪੈਟ-ਡਾਊਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਖੋਜਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਕਸ-ਰੇ ਸਕੈਨਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੈਬਿਨ ਬੈਗ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਰੀ-ਆਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਨਵੇਅਰ ਬੈਲਟਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣਗੇ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਵਾਇਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਐਕਸ-ਰੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀ ਫੁੱਲ ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਰੇਟਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕੈਨ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਯਾਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ CISF ਕਰਮਚਾਰੀ BCS ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਸੰਚਾਲਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
BCAS ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਲ-ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ-ਸਹਿਤ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਤੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਖੋਜ ਵੱਲ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਬੀ.ਕੇ. ਖੰਨਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਬੈਗੇਜ ਐਕਸ-ਰੇ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਯਾਤਰੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ-ਅਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਦਲਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।"
ਜੇਕਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੁੱਲ-ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੁਪੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ ਜਦਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਰੁਟੀਨ ਭੌਤਿਕ ਖੋਜਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।-ਬੀ.ਕੇ. ਖੰਨਾ
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