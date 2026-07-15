ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ LPG ਸਿਲੰਡਰ, ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ
ਜਿਵੇਂ Swiggy ਐਪ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਚੌਲ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : July 15, 2026 at 9:23 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। Swiggy ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਪਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, Instamart ਨੇ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਹੁਣ Instamart ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗ 'ਤੇ LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੇ ਇੰਸਟਾਮਾਰਟ ਅਤੇ ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ 'ਐਚਪੀ ਨਵਿਆ' 10-ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਾਹਕ ਮੌਜੂਦਾ 5-ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਧਾਤ ਦਾ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਐਲਪੀਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Everyday essentials are evolving - and so is the way they reach you.— Hindustan Petroleum Corporation Limited (@HPCL) July 15, 2026
With HP Navya × Swiggy Instamart, we’re bringing together trusted energy and the convenience of quick commerce to create a smarter LPG experience.
The journey begins with our pilot launch in Kanakapura,… pic.twitter.com/WEx2AEYOSC
ਪਹਿਲੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ KYC ਜ਼ਰੂਰੀ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਲੰਡਰ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ (KYC) ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੀਫਿਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਸਿਲੰਡਰ ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਸਟਾਮਾਰਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰ HPCL ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿਲੰਡਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। HPCL ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ HP ਨਵਿਆ ਸਿਲੰਡਰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਟੀਲ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਜੰਗਾਲ-ਰੋਧਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰੀਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਸੰਖੇਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ, ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸੈਕੰਡਰੀ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇੰਸਟਾਮਾਰਟ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇੰਸਟਾਮਾਰਟ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਮਿਤੇਸ਼ ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ। HPCL ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ।