14 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ
ਅੱਜ ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਤਿੱਥੀ (ਪੰਚਮੀ ਤਿੱਥੀ) ਹੈ। ਦੇਵੀ ਲਲਿਤਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਸੁੰਦਰੀ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦੇਵੀ ਹਨ।
Published : November 14, 2026 at 6:24 AM IST
14 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 14 ਨਵੰਬਰ, 2026, ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ (ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਮੋਮ ਦੇ ਪੜਾਅ) ਦੀ ਪੰਚਮੀ ਤਿਥੀ (ਪੰਜਵੇਂ ਚੰਦਰ ਦਿਨ) ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਲਲਿਤਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸੁੰਦਰੀ ਇਸ ਤਿਥੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਓ।
14 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ:
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2083
- ਮਹੀਨਾ: ਕਾਰਤਿਕ
- ਪੱਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ (ਪੰਚਮੀ)
- ਦਿਨ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ
- ਤਿਥੀ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਪੰਚਮੀ
- ਯੋਗ: ਸ਼ੁਲਾ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਪੂਰਵਸ਼ਾਧ
- ਕਰਨਾ: ਬਾਵਾ
- ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਧਨੁ (ਧਨੁ)
- ਸੂਰਜ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਤੁਲਾ (ਤੁਲਾ)
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 06:43:00 AM
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: 05:27:00 ਸ਼ਾਮ
- ਚੰਦਰਮਾ: 11:06 AM
- ਚੰਦਰਮਾ: ਰਾਤ 09:18
- ਰਹਾਉ ਕਾਲ: 09:24 ਤੋਂ 10:45 ਤੱਕ
- ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 13:25 ਤੋਂ 14:46 ਤੱਕ
ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ੱਤਰ
ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੂਰਵਾਸ਼ਾਢਾ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਕਸ਼ੱਤਰ 13:20 ਤੋਂ 26:40 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁੱਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਸ਼ਠਾਤਵ ਦੇਵਤਾ ਵਰੁਣ ਹਨ। 'ਪੂਰਵਾਸ਼ਾਢਾ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ'। ਇਸ ਨਕਸ਼ੱਤਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਅੱਜ 'ਰਾਹੂ ਕਾਲ' (ਇੱਕ ਅਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ) ਸਵੇਰੇ 09:24 ਤੋਂ 10:45 ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 'ਯਮਗੰਡ', 'ਗੁਲਿਕ', 'ਦੁਮੁਹੂਰਤ' ਅਤੇ 'ਵਰਜਯਮ' ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਂਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁਹੂਰਤਾਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਅਵਧੀ ਦੀ ਸਹੀ ਗਣਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਚਾਂਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਂਗ ਇੱਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਂਗ ਪੰਜ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੰਜ ਅਤੇ ਅੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ, ਤਰੀਕ, ਵਾਰ, ਨਕਸ਼ਤਰ (ਤਾਰਾਮੰਡਲ), ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਂਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।