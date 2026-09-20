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ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਖੁੰਖਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸੋਨੀਪਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

gangster Kala Jathedi
ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 20, 2026 at 3:57 PM IST

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ਸੋਨੀਪਤ : ਖੁੰਖਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਆਪਣੀ ਜੁੜਵਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨੀਪਤ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਸੋਨੀਪਤ ਲੈਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਦੀਪ ਉਰਫ ਕਾਲਾ ਜੇਠੜੀ ਨੂੰ 7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ।

ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਸੋਨੀਪਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪਤਨੀ ਅਨੁਰਾਧਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜਤਾਈ ਖੁਸ਼ੀ

ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਨੁਰਾਧਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਜਲਦ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੇ।

ਕੌਣ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ?

ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੰਦੀਪ ਹੈ। ਜੋ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਜਠੇੜੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਨੇ 12ਵੀਂ ਮਗਰੋਂ ਆਈਟੀਆਈ ਤੋਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੀ ਪੜਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਸਿਰਫ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2004 ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਆਇਆ।

ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ ਚਰਚਾ ’ਚ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ, ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ, ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜਠੇੜੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।

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ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ 7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ
NOTORIOUS GANGSTER KALA JATHEDI

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