ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਸੌਖਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ

ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਸੌਖਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Published : April 2, 2026 at 1:52 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਧਦੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।
ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ - ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਟਰਮੀਨਲ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ-
1. ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਟਰਮੀਨਲ - ਦਾਨਾਪੁਰ (03257/03258)
ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਟਰਮੀਨਲ ਅਤੇ ਦਾਨਾਪੁਰ (ਪਟਨਾ ਦੇ ਨੇੜੇ) ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 03258 ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੁਣ 13 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ 3-ਟੀਅਰ ਏਸੀ, ਸਲੀਪਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਕੋਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
2. ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਪਟਨਾ ਜੰਕਸ਼ਨ (03293/03294)
ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਟਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 03294 ਹੁਣ 16 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਏਸੀ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਲੀਪਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
3. ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਜੰਕਸ਼ਨ - ਧਨਬਾਦ (03309/03310)
ਕੋਇਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਧਨਬਾਦ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ (ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 03310 ਹੁਣ 12 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।
4. ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ - ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ (05219/05220)
ਇਹ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਉੱਤਰੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ (ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 05220 ਨੂੰ 11 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2-ਟੀਅਰ ਅਤੇ 3-ਟੀਅਰ ਏਸੀ ਇਕਾਨਮੀ ਕੋਚ ਹਨ।
5. ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ - ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਜੰਕਸ਼ਨ (02397/02398 ਅਤੇ 03697/03698)
ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 02398 ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ। 03698 ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਸੇਵਾ 15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
6. ਸ਼ਕੂਰ ਬਸਤੀ - ਧਨਬਾਦ (03639/03640)
ਸ਼ਕੂਰ ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਧਨਬਾਦ ਤੱਕ ਇਹ ਰੇਲਗੱਡੀ 14 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ (ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਚੱਲੇਗੀ।
ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਚ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਫਸਟ ਏਸੀ (ਏਸੀ 1), 2-ਟੀਅਰ ਅਤੇ 3-ਟੀਅਰ ਏਸੀ, ਏਸੀ ਇਕਾਨਮੀ, ਸਲੀਪਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਕਲਾਸ ਕੋਚਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਚਾਲਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਾਰੀਖਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 21 ਮਈ ਅਤੇ 25 ਮਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ) 'ਤੇ ਕੁਝ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NTES ਐਪ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੇਲਵੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਰੇਲ ਮਦਦ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 139 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।