ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 45 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਰੂਟ ਅਤੇ ਸਮਾਂ, ਜਾਣੋ ਨਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ
ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2027 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
Published : October 28, 2026 at 3:04 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਰੇਲ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਕੁੱਲ 45 ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ, ਰੂਟ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2027 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੂਰਵਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਹਮਸਫ਼ਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
- ਪੂਰਵਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (12381/12382 ਅਤੇ 12303/12304): ਹਾਵੜਾ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕੂਰ ਬਸਤੀ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰਵਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 12381 ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 6:20 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਸਵੇਰੇ 6:45 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 7:20 ਵਜੇ ਸ਼ਕੂਰ ਬਸਤੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ (28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ)। ਵਾਪਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 12382 ਸ਼ਕੂਰ ਬਸਤੀ ਤੋਂ 16:35 ਵਜੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 17:15 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ (30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ)। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ 12303 ਅਤੇ 12304 ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਮਸਫ਼ਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ: (12275/12276): 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 12275 ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਟਰਮੀਨਲ 1 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਟਰਮੀਨਲ ਤੱਕ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟ੍ਰੇਨ 12276 2 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ।
- ਹੋਰ ਹਮਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਦੁਰੰਤੋ ਟ੍ਰੇਨਾਂ: ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ-ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਹਮਸਫ਼ਰ (22437), ਬਾਬਾ ਵੈਦਿਆਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇਵਘਰ ਹਮਸਫ਼ਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (22465 ਅਤੇ 22459), ਅਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਹਾਵੜਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਰੰਤੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (12273, 12281) ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Revision In Timings Of Trains For the convenience of rail passengers, Railways have decided to revise the timings of the Delhi Jn.- Satrod Passenger Train. The detailed schedule is given below: https://t.co/qJcRG3eueS— Northern Railway (@RailwayNorthern) October 27, 2026
ਵੈਸ਼ਾਲੀ, ਕੈਫੀਅਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ
- ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (15565/15566): ਲਾਲਿਤਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ 5:58 ਵਜੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਵੇਰੇ 6:45 ਵਜੇ (28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ) ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ 23 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ।
- ਕੈਫੀਅਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (12225/12226): ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੈਫੀਅਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਤੋਂ ਮੇਲ/ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਹੁਣ 14025/14026 ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
- ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ: ਰਾਜੇਂਦਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇਜਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (12309), ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (12393), ਵਿਕਰਮਸ਼ੀਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (12367), ਰੀਵਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (12427/12428), ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (12417/12418), ਅਤੇ ਮਗਧ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (20802) ਦੇ ਆਉਣ/ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੌਚੰਦੀ, ਫਰੱਕਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
- ਨੌਚੰਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (14241/14242): ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਸੰਗਮ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨੌਚੰਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ-ਉਤਰਾਹੀਆ ਬਾਈਪਾਸ (ਲਖਨਊ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਫਰੱਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (15734/15744): ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਲੂਰਘਾਟ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਰੱਕਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਖੁਰਜਾ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਈਐਮਯੂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ: ਸ਼ਾਮਲੀ-ਦਿੱਲੀ ਪੈਸੇਂਜਰ (54058), ਦਿੱਲੀ-ਸਤਰੋਡ ਪੈਸੇਂਜਰ (54085), ਖੁਰਜਾ-ਸ਼ਕੂਰ ਬਸਤੀ ਈਐਮਯੂ (64111), ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ-ਦਿੱਲੀ ਈਐਮਯੂ (64437) ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੁੜ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹ
ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨ ਇਨਕੁਆਰੀ ਸਿਸਟਮ (ਐਨਟੀਈਐਸ) ਐਪ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੇਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 139 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।
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