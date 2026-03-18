ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਉਡੀਕ, ਇਸ ATM ਤੋਂ 24x7 ਕਢਵਾਓ LPG ਗੈਸ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੈਸ ਏਟੀਐਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਐਲਪੀਜੀ ਏਟੀਐਮ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 18, 2026 at 5:40 PM IST

ਹਰਿਆਣਾ/ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ: ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਮੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੋਹਨਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਗੈਸ ਨੇ ਸੋਹਨਾ ਦੇ ਧੁਨੇਲਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ ਫਲਾਵਰ ਵੈਲੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿਖੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਲਪੀਜੀ ਏਟੀਐਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀਪੀਸੀਐਲ) ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਗੈਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਗੈਸ ਏਟੀਐਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਭਾਰਤ ਗੈਸ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਗੈਸ ਏਟੀਐਮ 'ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਹਲਕੇ 10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਿਲੰਡਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੌਂਡਸੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਜੰਗਾਲ-ਰੋਧਕ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਿਲੰਡਰ ਹਨ, ਉਹ ਏਟੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਵੇਂ 10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਰੀਫਿਲ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਭੌਂਡਸੀ ਭਾਰਤ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਏਟੀਐਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ ਭੌਂਡਸੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਹਨਾ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਐਲਪੀਜੀ ਏਟੀਐਮ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹਤ ਹੈ।

