ETV Bharat / bharat

ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ

ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੰਗਾਲੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਅਸਾਮੀ ਪਕਵਾਨ ਵੀ ਪਰੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Non Veg meal in Vande Bharat
ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ (PIB)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 5, 2026 at 10:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (IRCTC) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਵੜਾ-ਕਾਮਾਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਮਾਖਿਆ-ਹਾਵੜਾ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। "ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯਾਤਰੀ ਹੁਣ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਚਿਕਨ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਜੋੜ ਦਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਅਸਲ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ," ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (IRCTC) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਨੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੇਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂਆਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਵੜਾ-ਕਾਮਾਖਿਆ ਜੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਮਾਖਿਆ ਜੰਕਸ਼ਨ-ਹਾਵੜਾ ਸਲੀਪਰ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਔਨਬੋਰਡ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਅਮੀਰ ਰਸੋਈ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਔਨਬੋਰਡ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਖੇਤਰੀ ਸੁਆਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੰਗਾਲੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਸਾਮੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਰਸੋਈ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। IRCTC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ, ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ

ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਾਲਦਾ ਟਾਊਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਵੜਾ-ਗੁਹਾਟੀ (ਕਾਮਾਖਿਆ) ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵਰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਇਸਨੂੰ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਤੇਜ਼, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਵੜਾ-ਗੁਹਾਟੀ (ਕਾਮਾਖਿਆ) ਰੂਟ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2.5 ਘੰਟੇ ਘਟਾ ਕੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਧਾਰਮਿਕ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

TAGGED:

ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਚ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜ
VANDE BHARAT SLEEPER EXPRESS MEAL
NON VEG MEAL IN VANDE BHARAT
ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ
IRCTC VANDE BHARAT SLEEPER

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.